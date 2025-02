Jaque Mate

"Los verdaderos amigos te apuñalan en el pecho". —Oscar Wilde

A todos los políticos les da penilla. La presidenta Sheinbaum dice que no lo conoce y que una foto no acredita nada. "Muchísima gente. se acerca a tomarse una fotografía, y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quien se toma una fotografía". Tiene razón, una foto con un personaje público no demuestra nada.

Cualquier acusado, por otra parte, tiene derecho a contar con abogados. A Ismael Zambada, El Mayo, lo representa en Estados Unidos Frank Pérez, quien también defendió a su hijo Vicente Zambada Niebla, "Vicentillo", y logró su liberación para convertirlo en testigo protegido. En México sus asesores legales son Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González. Penilla también representó a Miguel Ángel Treviño, el Z40 del Cártel del Noreste.

Hay fotos de Penilla con Sheinbaum y en reuniones del gobierno de López Obrador. En Tamaulipas, el gobernador morenista Américo Villarreal lo nombró "asesor honorífico del estado", aunque no sé qué signifique eso. Penilla recibió también un homenaje de una asociación civil en la Cámara de Diputados como "embajador internacional por la paz". Pero hoy a todos les da penilla.

El gobierno de Tamaulipas ha señalado que el nombramiento honorífico fue anulado. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que el reconocimiento de 2023 se otorgó "a petición de la entonces diputada del PAN, María Teresa Castell". La exdiputada, sin embargo, replicó que su oficina solo gestionó el uso del salón, según las normas establecidas, pero que la autorización provenía del morenista Ignacio Mier. Añadió que la Cámara tiene videos que muestran que ni ella ni ningún miembro del PAN estuvieron presentes en el evento, en el que sí hubo morenistas y donde Penilla ofreció un discurso de vehemente apoyo a AMLO.

Desde el punto de vista legal, muchos de los argumentos del Mayo Zambada son correctos. Un mexicano detenido en el extranjero sí tiene derecho a pedir la protección del gobierno de México, sobre todo cuando fue sustraído ilegalmente del territorio nacional. Ahí está el caso del doctor Humberto Álvarez Machain, apoyado sin chistar por el gobierno de Carlos Salinas. Lo anterior es particularmente cierto cuando sobre el acusado pende una posible condena de muerte, que no acepta la legislación mexicana. El largo escrito de Zambada tiene sólidos sustentos jurídicos. Quien lo preparó, lo hizo bien. La presidenta, por otra parte, respondió correctamente cuando señaló que el caso sería analizado por la Fiscalía General de la República; a esta le toca, y no a la presidenta, tomar medidas para buscar la extradición a México de un acusado.

El problema, sin embargo, es de percepción. El presidente Donald Trump de Estados Unidos declaró el 18 de febrero: "Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está gobernado en buena medida por los carteles". En nada ayudaron a esta percepción la política de abrazos y balazos de López Obrador, su encuentro con la madre del Chapo Guzmán, la liberación de Ovidio Guzmán, las declaraciones de AMLO en defensa de los derechos de los narcotraficantes o las acusaciones de entrega de dinero del Mayo Zambada al equipo de Morena.

El que hoy los morenistas reaccionen con tanta penilla ante los supuestos vínculos de su partido con uno de los abogados del Mayo tampoco es buena señal. No es delito defender legalmente a un acusado. La manera de superar una percepción negativa no radica en hacer deslindes de palabra, sino en lograr un mayor éxito en esa guerra contra las drogas que López Obrador declaró que ya había terminado.

DE RODILLAS

"Ya no es como antes que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros", dijo ayer la presidenta Sheinbaum al celebrar el día de la bandera. La verdad es que el único gobierno reciente que se arrodilló ante un extranjero, Trump, fue el de AMLO, cuando aceptó usar la Guardia Nacional como patrulla fronteriza. Los demás, me parece, siempre mantuvieron posiciones dignas.

