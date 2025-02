Le cantarán al amor

El amor está por todos lados y, por supuesto, en la música.

Previo a la llegada de San Valentín, El Siglo de Torreón ha preparado un evento muy especial para nuestros suscriptores.

Se trata de "Un tributo al amor", que tendrá lugar este 12 de febrero a las 19:00 horas en nuestras instalaciones.

En dicho evento, el cantante lagunero, Carlos Eduardo, hará un repaso de las canciones más bonitas de la música.

El intérprete contará con la presencia de invitadas especiales como Berenice Favela y Jatziri Muramay, con quienes realizará algunos duetos de grandes clásicos.

Si usted es suscriptor activo, puede registrarse en el teléfono 8717164514. Será una noche de sorpresas y además habrá una rifa de premios.

Carlos Eduardo comentó en entrevista con El Siglo de Torreón que se siente contento y honrado de ser parte de este gran evento de El Siglo de Torreón.

"Me siento muy inspirado porque le he venido cantando al amor desde el inicio de mi carrera y qué mejor que poder dar este obsequio a los suscriptores de esta gran editorial, con mucho cariño y mucho respeto", comentó.

El joven artista mencionó que ya tiene listo el "set list" que ofrecerá a nuestros suscriptores el próximo miércoles 12.

"Me he alistado practicando las canciones elegidas para este evento; es un repertorio muy romántico, muy enamorado y nostálgico, yo sé que les va a gustar mucho y lo disfrutarán y por supuesto se sentirán tan enamorados como nosotros al cantarles".

Amable como siempre, Carlos Eduardo de igual manera contó que le emociona que sus colegas Berenice y Jatziri sean parte del concierto.

"En el evento me van a acompañar dos grandes cantantes laguneras con las cuales he tenido el privilegio de compartir el escenario, me refiero a Berenice Favela y Jatziri Ávila quienes tienen unas voces muy melódicas y potentes llenas de romanticismo en sus letras por lo cual son las más adecuadas para este canto al amor y la amistad", informó.

Ahora que se acerca San Valentín, el entrevistado dio su punto de vista sobre el amor, al que definió como una forma de respeto, admiración y fe.

"Cuando amas y eres correspondido, todo se vuelve un intercambio de energía mágico, y no solamente en cuestión romántica, sino en cuestión de familia, amigos. El amor lo es todo, el amor a la música, a tus padres, a tus hermanos, al prójimo, a tu pareja, a lo que haces, es todo lo que nos rodea y nos hace seguir".

Por otro lado, Carlos Eduardo expresó que comenzó al año con bastante trabajo, algo que agradece a Dios, a la vida y a la preferencia del público.

"Tengo una presentación en puerta, un par de hecho, en primera instancia este evento para nuestros suscriptores de El Siglo y después un recital con música totalmente en vivo el cual realizaré desde las alturas en uno de los restaurantes ubicados en el Puerto Noas, va a ser también una noche romántica elaborada con mucho respeto para mi maravilloso público que me acompaña siempre, por lo cual, obviamente están todos invitados".