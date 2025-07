Las palabras tienen la palabra

Hay millones de historias y curiosidades que se encuentra uno, en libros, revistas, y por supuesto, en Internet.

Son datos que nos llaman la atención por insólitos, —los famosos “¿sabías que?”— que muchos de ellos no tienen realmente alguna finalidad práctica al conocerlos, pero es un hecho que despiertan nuestro interés.

Hoy tomo la letra ‘r’ y busco palabras que empiecen con ella, para luego buscar algún dato curioso o insólito y compartírselo. Por cierto —y por si usted no lo sabía— lo insólito es lo raro, lo poco común; in es un prefijo privativo, entonces lo in-sólito es lo contrario a lo sólito, que obviamente es lo acostumbrado, lo que se suele hacer comúnmente. Empecemos: Rata: La rata puede sobrevivir más tiempo sin agua que un camello, ¿lo sabía usted? Nada más que montar una rata en el desierto está de la fregada. También se dice que en Gran Bretaña existen tantas ratas como seres humanos.

Rayo: Dicen que un rayo nunca “cae” en el mismo lugar dos veces, siendo esto totalmente falso, ya que el rayo es atraído por algo —generalmente algo que termina en punta— y lo más probable es que vuela a ser atraído hacia el mismo lugar. Un señor llamado Roy Sullivan, que es guardia de un parque en Estados Unidos, ha sido tocado por rayos en siete ocasiones a través de los años, pero nunca le pasó algo grave.

Regeneración: Si nos quitaran el 80% de nuestro hígado, el restante seguiría funcionando sin problema y en varios meses, se regeneraría completamente. Tómese esto como una curiosidad, no como una excusa para entrarle duro al chupe, es decir, a la ingesta de bebidas alcohólicas.

Rayos X: Cuando se descubrieron los rayos x, poco antes de los años 1900, se formó una fuerte campaña en contra de ellos, ya que mucha gente estaba convencida de que serían utilizados por otros para ver a través de la ropa. En ciudades de Estados Unidos se creó una ley para prohibir el uso de lentes con Rayos X y en Londres se vendía ropa interior que no dejara pasar los rayos x. ¡Qué fisgones me salieron! Río: En Arabia Saudita no hay ríos. Pues qué novedad.

Reuter: Es la agencia de información más grande del mundo, fundada por Julius Reuter, quien inició su red de transmisión entre Bélgica y Alemania por medio de ¡palomas mensajeras! Qué bueno que ahora tenemos Internet.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Ignacio Vela: ¿La pareja de “la foca” es “el foco”?

LE RESPONDO: Claro que no. Se le llama foca macho.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada.