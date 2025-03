Todos somos críticos

Yo digo que existen dos tipos de críticas: la crítica constructiva que es la que le hacen a los demás y la crítica destructiva que es la que me hacen a mí… No se crea, es broma.

De cualquier forma, sí creo que en México -y cada vez en más lugares del mundo- no estamos preparados para soportar que nos critiquen, para aguantar que alguien nos diga: "no me gusta tu trabajo", "te falló esto o aquello", "el argumento de tu obra está mal estructurado", "te faltó sacarle más partido al papel que interpretaste en esa obra de teatro".

No nos gusta que nos señalen que estamos haciendo mal las cosas, pero ahora las redes sociales se han vuelto una fuente inagotable de críticas de "todos contra todos" y ahora sí olvídese de la parte "constructiva", el afán es criticar por criticar sin una base congruente.

Hay que saber distinguir al crítico destructivo que no sabe lo que dice y no está bien informado de aquel que es todo lo contrario. La crítica del último debe ser considerada como constructiva y nos puede servir de retroalimentación para mejorar realmente.

Desde el punto de vista de la semántica, -la ciencia que estudia el significado de las palabras-, ¿qué es la crítica? La crítica es "el arte de juzgar". Fíjese: el sentido original de la palabra no es "opinar desfavorablemente de algo", no. Criticar es analizar y juzgar algo para poder decir después si está bien o mal. Por supuesto que el análisis y juicio deben venir acompañados del conocimiento de causa; o sea que si tengo un argumento para criticar es porque debo tener también la base intelectual para hacerlo… no nada más hacerlo para "subirme al carrito del mame", que es como le llaman ahora a la crítica sin fundamento en redes sociales.

Se puede criticar a favor o en contra, por supuesto. Cuando usted le dice a alguien "no me critiques", en realidad lo que le está diciendo es "no me juzgues" y no que "no esté opinando en contra de sus acciones".

Como le digo, para poder juzgar hay que aplicar un criterio que sea válido según el tema y la crítica; es necesario ver las acciones del otro y hacer un juicio acerca de su desempeño con bases en la experiencia. ¿A quién se le critica más? A los que se desempeñan en el arte, el deporte y la administración pública, principalmente.

La palabra crítica viene de krisis en latín, que es la misma crisis esa que nosotros los mexicanos ya conocemos muy bien. La crítica se apoya en un criterio que no es una opinión, aunque a veces se confunden uno con otra. El criterio es una regla para apreciar la verdad o falsedad de lo que se juzga o es la capacidad de discernir.

Y ya me retiro, antes de que alguien me tache de criticón.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Gerardo Cantú: Escucho con frecuencia expresiones como: "se produjo un accidente" o "el evento se produjo en…" ¿Es correcto? ¿No debe ser "ocurrió"?

LE RESPONDO: Ambas formas son correctas. El verbo "producir" aparece en el diccionario con varios significados. "Ocasionar" es uno de ellos, que es "originar". "Se produjo un accidente", entonces es lo mismo que "se ocasionó un accidente".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Hombre adulto es el que empieza a dejar de crecer en las puntas y empieza a crecer de los lados.