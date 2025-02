EL EXPERTO EN MEXICANISMOS

De entre tantos libros que tenía mi papá siempre a la mano, estaba uno que me llamaba especialmente la atención, no sé si por su gran tamaño o por su cubierta dura de color rojo intenso. En la portada decía Diccionario Breve de Mexicanismos y un buen día decidí tomarlo para darle una leída y ¿qué cree? Pues que me pareció sumamente interesante. ¿Quién escribió este libro? Un "tal" Guido Gómez de Silva… Luego me di cuenta de que no era el único libro que mi papa tenía de ese señor llamado Guido; también tenía el Diccionario Geográfico Universal, el Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española, el Diccionario Internacional de Literatura y Gramática, entre otros que ya no recuerdo sus títulos.

Mi papá, como auténtico estudioso del lenguaje y sus orígenes, los tenía siempre -¡pero siempre!- a la mano, porque nunca dejaba de consultarlos. Luego supe que Guido Gómez de Silva fue un gran lingüista y lexicógrafo mexicano -el lexicógrafo es el que hace los diccionarios- y ahora tengo siempre a la mano sus libros, yo también, porque son éstos una magnífica fuente de conocimiento sobre el lenguaje, además de que son muy interesantes, especialmente si es usted de esas personas a las que les encanta el tema de las palabras, como es mi caso.

Hoy veo en mi escritorio el Diccionario de Mexicanismos y me acuerdo de mi padre, así que en honor a su memoria lo consulto, también con la intención de compartirle a usted algunas expresiones típicas de nuestra idiosincrasia mexicana. Estas son palabras y frases que solamente usamos con ese sentido en nuestro querido país:

Una persona que es inteligente y sagaz, decimos que es "abusada" o "abusado", o incluso para darle más énfasis, decimos que es "bien abusadillo desde chiquillo". Mientras que alguien que está presente en toda ocasión o que se le acusa de entrometido, se dice que es el "ajonjolí de todos los moles".

Algo que está feo, de mala clase, decimos que está muy "rascuache" o "chafa", y aunque estas dos palabras son muy usadas en nuestro español, puede ser que alguien no las conozca y exclame: "¡achis!" para expresar su sorpresa, o más folclórico todavía: "achis, achis los mariachis", que en cualquier caso es un eufemismo -que es una forma suave de decir algo malsonante- de la frase: "¡ah, chinga'o!"

Cuando tengo que ir a algún hospital -el que sea, todos son iguales- me doy una "destanteada", que quiere decir que me desoriento, me despisto y confundo los pasillos por los que tengo que caminar, porque parece que los arquitectos que los diseñan, lo hacen deliberadamente complicado… ¡qué "gachos"! Gacho, por cierto, es otra forma mexicana de decirle a alguien que es malo, desagradable, y que es una palabra que se derivó del verbo "agachar".

"Al que te dé la gallina, no le niegues el alón" es una mexicana frase que quiere decir que debemos agradecer a quienes nos hacen el bien y corresponder a los favores que recibimos. Por cierto, el alón es el ala entera de un ave. Si usted conoce a alguna persona que está muy loca, le puede intercambiar el adjetivo y decir que "está bien lurias", como aquel que trabaja en lunes, porque se sabe muy bien que el descanso del domingo se prolonga hasta el día siguiente y entonces se hace un "san lunes", que es lamentablemente otra costumbre popular de nuestro folclor.

Y ya me voy despidiendo, para no "darle largas", es decir, aplazar intencionalmente lo que es inevitable, pero no sin antes recomendarle que consulte los diccionarios, ya que es la manera más práctica de conocer las palabras y "mandar a volar" a las dudas.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Irasema Villanueva: ¿Es correcto escribir así: "la mejor música es la de los 90's"?

LE RESPONDO: No es correcto utilizar el apóstrofo de esa manera. Para que la frase sea correcta, puede escribir: "la mejor música es la de los 90".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No hay bar que por bien no venga.