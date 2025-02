¿POR QUÉ EN INGLÉS?

Ya conocemos bien a los extranjerismos, que son palabras o expresiones que pedimos prestadas a otros idiomas porque sentimos que son las adecuadas a lo que queremos decir. Pero es solamente en ciertos casos, no hay que abusar, como aquellos que todo lo quieren decir en inglés, porque según ellos se escucha mejor o más elegante.

Esto se da muchísimo en el medio empresarial, en donde existen coaches en lugar de guías o entrenadores, expertise en lugar de experiencia, feedback en vez de retroalimentación y miles más que andan por ahí: mindset, marketing, influencer, online, fan page, engagement, cash flow y un largo etcétera de palabras que se usan impunemente y que todas tienen su equivalente en español.

Frecuentemente, sentimos que es necesario utilizar alguna palabra extranjera para describir más adecuadamente lo que estamos refiriendo. Se ha vuelto una costumbre y en ocasiones es válido, sobre todo en ciertos ámbitos del lenguaje que evolucionan mucho más rápidamente que el tiempo en lo que se forma una traducción válida a nuestro lenguaje. El ejemplo más notable es en el ámbito cibernético, en el que apenas se pretende castellanizar un término y ya todo mundo ya lo tomó de la palabra original y lo usa así, a veces modificada al español y a veces ni siquiera eso. Sin embargo, lo digo de nuevo: no hay que abusar de los extranjerismos.

"Okey", dirá usted. Ándele, ese es un buen ejemplo. Ok, okey, okay es lo mismo y es una expresión aprobatoria que decimos a cada rato, aunque no tengamos ni la más mínima idea de lo que quiere decir, ni de dónde surgió. Lo único que nos salva es que ni los estadounidenses, que se supone que son los que vieron nacer esa expresión y la empezaron a usar, saben bien qué significa.

Podríamos decir "está bien" en lugar de ok, pero como que no tiene la misma intención o el mismo énfasis, ¿verdad? No suena igual, la verdad.

Tampoco creo que llegue el momento de que nos acostumbremos a llamarle "pelota base" al beisbol. Ya aceptamos que se le llame lanzador al pitcher y receptor al catcher y a veces hasta al short stop lo convertimos en parador en corto.

Pero imagínese usted que un cronista de futbol substituya la palabra gol, que en inglés es goal, por su equivalente en español que es meta. Imagíneselo emocionado cuando -si se diera el caso- la selección nacional lograra espectacularmente una anotación, ¿cómo gritaría…? "¡meta…! ¡metazaaaa…! ¡qué metazaaa, señoreeeees…!"

No, no suena igual, ¿verdad?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Rubén Serrano: ¿Cuál es la diferencia entre ahí y allí?

LE RESPONDO: El adverbio ahí significa "en ese lugar", un punto muy cercano a la persona que habla. La palabra allí corresponde a "en aquel lugar" un punto algo más distante del que lo dice.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Valiente es un tipo que tiene mucho miedo de tener miedo.