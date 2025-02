Las palabras tienen la palabra

Decir "la falta de ignorancia", o hablar de "bienes y raíces", el querer brindar "solaz esparcimiento" y muchas otras expresiones como esas surgen a cada momento en nuestro trato cotidiano, frases dichas equivocadamente que se convierten en barbarismos.

Esa expresión del "solaz esparcimiento" es el caso de un sustantivo que en la plática lo volvemos adjetivo… ¿Por qué? Pues nomás de puras ganas, porque originalmente la expresión se refiere al solaz y al esparcimiento, que son equivalentes a decir diversión y entretenimiento. Al quitarle la "y", se entiende que el esparcimiento es solaz, que solaz está calificando al esparcimiento, señalando cómo es porque se supone que hay otros esparcimientos que no son "solaces".

Desde luego que la cosa no es así. La frase original es "solaz y esparcimiento", dos sustantivos que son casi sinónimos.

Algo similar sucede, pero al revés, cuando hablamos de "bienes y raíces…" Esa señora es vendedora de bienes y raíces, oigo por ahí y me imagino que la señora vende casas, terrenos, locales, etcétera, y también vende raíces de algunas plantas, tal vez medicinales o decorativas, pero como que no va una mercancía con la otra.

Lo que pasa es que, en este caso, precisamente la que sobra es la "y". La señora, lo que vende son bienes raíces y, en este caso, la palabra raíces es un adjetivo que califica a los bienes, porque son bienes establecidos, bienes que no se pueden mover o, por lo menos, que no están hechos para llevarlos a un lado y otro. Esos son los bienes raíces, los que están arraigados.

La "falta de ignorancia" es una equivocada aplicación de la palabra, porque lo que se quiere señalar más bien es la falta de conocimiento o de inteligencia. Es algo como el letrero aquel que dice: "Estrictamente prohibido no estacionarse en este lugar". Esa es una negación de lo que se niega y entonces sucede que, en vez de negarlo, se está afirmando lo que se quería negar: ¿Ya lo hice bolas con la explicación? Bueno, pues espero que de todas maneras usted me entienda que lo estrictamente prohibido es estacionarse en este lugar. Entonces el 'no' es la palabra que sale sobrando y le da a la expresión el sentido opuesto a la intención que se tiene.

El colmo del barbarismo es la señora aquella que decía que "estaba tan agitada que me dio una traqueotomía…" cuando a lo que quería referirse era a la taquicardia, que es un aceleramiento del corazón. La traqueotomía se refiere a una incisión o abertura que se hace en la tráquea para fines quirúrgico - terapéuticos, o sea, para curar a través de una operación.

ME PREGUNTA Doris Martínez: ¿Cómo se le dice a la persona que estudia las características de los idiomas?

LE RESPONDO: Hay lingüistas que estudian la ciencia del lenguaje y filólogos que se dedican a estudiar una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El futbol mexicano tiene un solo problema: el futbol mexicano.