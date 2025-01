Las palabras tienen la palabra

Ya sabemos que en muchos medios de comunicación y en las redes sociales circula mucha información falsa, así que hay que tener cuidado con lo que vemos ahí y no tomarlo como cierto hasta que podamos demostrar lo contrario. ¿Cómo hacerlo? Pues como se verifica cualquier información: hay que buscar más fuentes que muestren la misma información y ver las características de estas fuentes para determinar si se puede confiar en ellas.

Con el origen de las palabras, hay mucha información que en realidad es falsa. ¿De dónde sale esa información falsa que se convierte luego en creencia? Pues de versiones inventadas que en realidad tienen muy poco sustento de investigación, así que el autor lanza alguna teoría “al vapor” y es la gente la que se encarga de propagar esta información como cierta.

Ok, un ejemplo. O sea, quiero decir que la palabra “ok” es un ejemplo.

Durante la Guerra de Secesión —en Estados Unidos— cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra “0 Killed” o sea que estaban pregonando que había habido cero muertos en ese día. ¿Ha escuchado esta explicación? Después de realmente analizarla, ¿le parece creíble? ¿De dónde salió?

Hay otra explicación que dice que la expresión proviene de okeh que era una palabra india atribuida a los indios choctaw que habitaron la región central de los Estados Unidos. La expresión se usaba al concluir un acuerdo, después de firmar la pipa de la paz, cuando el Gran Jefe decía okeh con el significado de que “es así y de ninguna otra manera”.

¿Le gusta esa explicación? ¿De dónde la saqué? ¿Me la compra? Dígalo sinceramente o calle para siempre. Porque si no le agrada, tengo otra para usted: es la versión que dice que los que la atribuyen a la Guerra de Secesión están chiflados porque el origen se ubica desde mucho antes de ese conflicto y procede de una campaña electoral.

Cuando andaba Martin Van Buren consiguiendo votos para presidente, la gente “malora” le apodaba Old Kinderhook que era el lugar en que nació. Basándose en ese sobrenombre, un grupo de amigos fundó el Club O.K. para apoyar la campaña.

Van Buren al parecer tenía fama de bruto —no es por ofender, pero así era— y un semanario satírico publicó un chiste en el que se le preguntaba por el significado de las siglas O.K. y el respondía Oll Korrekt, queriendo decir All Correct, todo en orden, balconeándose terriblemente a sí mismo al demostrar que no sabía nada de la ortografía de su propia lengua.

¿Cuál versión le gustó? Aquí la chamba es meterse a fondo a investigar cuál se acerca más a ser auténtica. Por lo que yo he visto, la última —de Van Burer— es la que tiene más elementos comprobables. Lo que hay que hacer es desconfiar un poco del origen de las etimologías porque a veces se llega a extremos insospechados en su falsedad.

Como la que dice que en la antigua Inglaterra la gente no podía tener actividad sexual sin consentimiento del rey. O sea, que para darle el entrego a su esposa usted tenía que pedir permiso. “Su majestad, ¿podría autorizarme usted para que esta noche? Bueno, pues es que… esta noche cena Pancho, no sé si me entienda Gran Señor…”

Entonces el Rey –morbosísimo desde luego te daba una plaquita que tenías que colgar afuera de tu puerta mientras duraba el agasajo. La plaquita decía Fornication Under Consent of the King, que abreviado nos da la famosa palabra F.U.C.K.

¿Usted cree?

ME PREGUNTA Mariana Moctezuma: ¿Cómo debo decir diabetes o diabetes? Me refiero a la enfermedad de los que tienen mucha azúcar en la sangre.

LE RESPONDO: El nombre correcto de la enfermedad que usted cita es diabetes. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En nuestras calles hay dos clases de peatones: los rápidos y los muertos.