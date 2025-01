Las de Luis Villalba

La música siempre está en la vida del cantautor lagunero, Luis Villalba. Le permite sanar, amar, expresarse.

Y justo Luis, cerró 2024 y comenzó 2025 con la salida de su nuevo sencillo llamado ¿Cuántas noches?, en el que retrata las falsas ilusiones y los amores no correspondidos.

Luis habló con El Siglo de Torreón de dicha melodía que lo vuelve a poner en el panorama de las plataformas.

"Estoy de regreso en la música con este tema después de casi un año de pausa y estoy muy contento, pues ha tenido un muy buen recibimiento a pesar de ser fechas complicadas por todas las festividades, pero siento que por lo mismo, que son tiempos de ilusión y de cerrar ciclos con el cambio de año; estoy sorprendido de las reproducciones que ha tenido en la radio de Spotify y otras plataformas", contó.

Relató Villalba que la letra de la rola nació justo con una interrogante, "¿Cuántas noches me llevará hacer y producir una nueva canción?", de ahí tomó su guitarra y con ello, salió la primera frase "¿Cuántas noches te soñé?".

"Poco a poco se fue desarrollando el tema, cuya letra siento que es algo que todos, de alguna y otra manera, hemos vivido... el estar cegados ante un amor no correspondido y preguntarnos si vale la pena el seguir ilusionados que alguna vez seremos quien alegre sus vidas, o cuántas noches nos llevará darnos cuenta de que ahí no es".

Para Villalba, 2024 fue un año de aprendizaje. Expresó que entendió que los tiempos nunca van a ser perfectos y la inspiración, muchas veces, no llega sola, hay que buscarla.

"Fue difícil para mí el regresar a hacer música, que es lo que más me gusta, pero una vez que inicié, empezaron a llegar ideas nuevas y sonidos como si nunca me hubiera tomado una pausa, y lo mismo me pasó con mi regreso a los escenarios en octubre pasado; hubo nervios, pero una vez ahí arriba (del entarimado) es como si nunca hubiéramos dejado de tocar".

Por otro lado, el entrevistado comentó que en este 2025 continuará dando todo en la música. Hará un homenaje a Oasis, del cual pronto dará todos los detalles.

"Tenemos varias canciones nuevas en puerta y probablemente iniciemos con una que grabé hace ya tiempo y que precisamente no la sacaba porque buscaba un momento ideal, pero con el aprendizaje de 2024 me di cuenta de que eso no va a llegar por sí solo, así que estaremos lanzándola ya muy pronto, así como al menos otros cuatro temas más que ya iniciamos con su producción.

"No tenemos eventos confirmados 100 por ciento aún, sin embargo, sí varias fechas tentativas, incluyendo un Tributo a Oasis, mi banda favorita, que sorprendió al mundo con la reconciliación de los hermanos Gallagher, y estamos abiertos para cualquier invitación".

A lo largo de su camino recorrido en la música, Luis Villalba reveló que ha recibido gratas satisfacciones, mismas que lo motivan a continuar.

"He obtenido las necesarias para no querer dejar de hacer música nunca, y no pienso dejar de hacerla, me ha dado muchas experiencias increíbles y me ha llevado a conocer gente muy talentosa, tanto en la región como de otros países, y la verdad es que todo esto es una gran inspiración para continuar en la música".

De igual manera, el artista mencionó que la escena lagunera ha evolucionado para bien, ya que, además del regional mexicano, hay bastantes artistas de otros ritmos en la Comarca.

"Podemos encontrar todo tipo de artistas de diferentes estilos, incluso experimentales, y creo que eso ayuda mucho a que La Laguna y su increíble talento se empiece a notar a nivel nacional, esperemos que siga así y sería para mí un gran orgullo y gran logro el ser parte de este movimiento".