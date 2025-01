La Tinta, un refugio de café y libros en Torreón

En los anaqueles hay libros nuevos y usados, algunas revistas e ilustraciones de artistas. El frío arrecia en la ciudad, pero el aroma a café recuerda que hay maneras de combatirlo. Queda poner atención al anuncio escrito sobre el cristal de la entrada: “¡Entra! Tómate un café y que una lectura te encuentre”.

La Tinta Cafebrería es un proyecto fundado en 2023 por el escritor, editor y librero lagunero Fernando de la Vara. Se ubica en Torreón, sobre la avenida Morelos, entre las calles Ildefonso Fuentes y Leona Vicario. El local se dedica a la venta de libros y café, pero también se ha posicionado como un nuevo centro cultural independiente. En él se han realizado presentaciones de libros, lecturas, talleres, conferencias, proyecciones de cine, obras escénicas e incluso torneos de ajedrez.

El propio Fernando de la Vara es quien recibe al equipo de El Siglo. Está acompañado por Caleb Landaverde, su colaborador. Enseguida ofrece un café caliente para sortear las bajas temperaturas. Luego camina hacia el fondo, hacia un salón decorado con cuadros del artista Luis Sergio Rangel “Máscara”. Allí se instala en una de las mesas y, como un libro abierto, narra parte de su historia.

La lectura lo abordó desde muy chico. Recuerda las revistas Selecciones de Reader’s Digest que poblaban la casa de sus padres, los cuentos y libros condensados que habitaban en ellas, los mundos que le compartían. Más adelante empezó a buscar textos por su cuenta.

“Cuando empecé a leer por mi lado, recuerdo mucho las cosas de Julio Verne: 20 mil leguas de viaje submarino y Cinco semanas en globo me gustaban mucho. Después brinqué a otro tipo de lecturas más complejas: Hermann Hesse, luego unas cosas de Kafka, los clásicos”.

Fernando de la Vara ha trabajado como editor en varios proyectos literarios, escrito un libro de cuentos titulado Ojo por diente (Secretaría de Cultura de Coahuila, 2020) y ejercido el oficio de librero desde hace casi una década.

“Hay mucha gente que romantiza la idea de tener una librería. Yo, genuinamente, desde que vendo libros cada vez leo menos, pero creo que leo cosas un poco más seleccionadas. A fin de cuentas es tratar de hacer comunidad a través de la lectura, a través de los libros, a través de algo que a mí me gusta mucho. Me he apoyado mucho con Caleb, mi brazo derecho desde que empecé el proyecto de La Tinta”.

Por eso librería se ha propuesto ser un espacio para el diálogo, un lugar para encontrar libros y tomar café, reunirse, trabajar.

ENTRE LO NUEVO Y LO VIEJO

Para iniciar su nuevo proyecto, Fernando de la Vara se apresuró en conseguir libros. Pidió ayuda a la librería Otelo y al Libro Usado de la calle Falcón. También contactó con editoriales. Una de las características de esta librería es que conjuga el pasado y el presente al vender libros usados y nuevos. Cada rama, dice el propietario, tiene públicos distintos.

“Un libro nuevo tiene la ventaja de que uno como librero puede hacer curaduría, puedes saber qué tipo de material traer, cuántas unidades, hacia qué persona puede ir dirigido cierto tipo de texto. Y con el libro usado es un volado. Así como te puede llegar una joya que no te vas a encontrar en ningún lado, te pueden llegar libros que no se van a mover en mucho tiempo”.

Los clientes que consumen libros nuevos suelen estar muy bien informados sobre el volumen que buscan. Mientras que los libros usados reciben a gente que espera sorprenderse o encontrarse algún ejemplar raro, extraordinario.

“Cuando me di cuenta de que sí varía bastante entre el libro nuevo y el libro usado, me percaté de que también me gusta ser librero porque puedo platicar con la gente”.

Sobre el libro usado, Fernando de la Vara suele comprar por lote y desconoce qué ejemplares le llegarán, eso le obliga a revisar sus anaqueles con frecuencia. Cuando los clientes van en busca de un libro en específico y no se encuentra en la librería, el librero les indica que se lo pueden conseguir, pero que tiene otros ejemplares que podrían interesarles. Así se forja un diálogo.

“Más allá de generar una venta, me gusta platicar con la gente”.

GRANDES ALIANZAS

En su papel como espacio cultural, La Tinta apuesta por generar actividades con colectivos, artistas y gestores. Se tiene la postura de ofrecer una diversidad cultural accesible, en un espacio que se torna necesario para el sector donde se ubica.

Entre estos grupos amigos destaca el colectivo Palabristas en el Desierto, conformado por narradores orales como Raúl Esparza, Elías García y Ena Galíndez. El taller de redacción y edición de textos de Elena Palacios. El medio independiente Heridas Abiertas, dedicado a generar y divulgar trabajos periodísticos enfocados en el rescate, preservación y visibilización de la memoria. Y el colectivo de hip hop Family Business, entre otros.

Fernando de la Vara considera que el libro es un diálogo, un objeto que permite platicar, ya sea con alguien más o con uno mismo. El diálogo es necesario para consolidar un proyecto de estas características.

“El año pasado creo que se acabó por consolidar en ciertos aspectos. Reiteré cuáles son las temporadas buenas y cuáles son las malas. Siempre en el verano es la temporada más ruda, porque hace un calor tremendo y la gente no quiere salir a la calle, menos en un lugar como la Morelos donde no hay ninguna sombra y las palmas no ayudan. Ahora sé que en el verano es cuando tengo que estar más organizado con los gastos. Y cuando baja el calor es cuando (las ventas) se mueven un poco más”.

En contraparte, la pasada temporada decembrina fue de buena cosecha, pues la librería vendió entre 700 y 800 libros en menos de un mes. La oferta es variada, desde autores locales, editoriales nuevas enfocadas en la narrativa, libros de superación, de ámbitos académicos, periodismo, cuento y novela.

“Pensar en La Tinta como algo que pinta, que mancha, que escurre, algo que si no tratas con tantito cuidado te puede hacer un manchón, pero de ese manchón también pensar cuáles son las posibilidades que hay”.