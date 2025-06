La nueva cultura política

Grave error de la presidenta de MORENA, Luísa María Alcalde, al lanzar ofensas y acusaciones de corrupción en contra del recién fallecido gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán en un evento realizado en Xalapa. Este desliz desató recriminaciones en el Partido Verde, -aliado de MORENA-, donde ahora milita Javier Herrera Borunda, -diputado federal-, hijo del exgobernador. Al margen de las opiniones personales que nos pueda merecer la trayectoria pública de un político como Fidel Herrera, desde una institución pública con representatividad no se deben utilizar adjetivos calificativos que denigren, pues se comete una irresponsabilidad, por el impacto público que generan en el ánimo colectivo.

Sin embargo, este tipo de mensajes agresivos hoy son lo cotidiano en MORENA. La llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, - y la instauración de "Las Mañaneras"-, supuso el nacimiento de una nueva cultura política, -de tipo pendenciero-, caracterizada por señalamientos infundados muchas veces y acusaciones públicas sin justificar, pretendiendo dejar por sentado que, - lo que decía el presidente-, se debía interpretar como verdadero.

López Obrador nunca entendió que, desde la institución más importante del país, -la presidencia de la república-, no se debía sembrar encono, pues se cosechan tormentas.

En las mañaneras pululaban adjetivos calificativos peyorativos, ofensas e insultos, ataque a la reputación de ciudadanos e instituciones, todo lo cual, -proviniendo del presidente de la república-, constituye abuso de poder. Sin embargo, ninguna autoridad cuestionó su proceder, como hubiera sucedido en muchos otros países.Desgraciadamen te ya quedó atrás la tradicional cultura del respeto, incluso para los enemigos. La elegancia de las formalidades que caracterizaba a la política de antes dejó de practicarse. Fueron los tiempos en que México tuvo reconocimiento internacional como una voz sensata frente a los grandes asuntos globales.

En contraste, la política mexicana ya se convirtió en un lodazal. Sin embargo, cuando no hay argumentos para justificar lo que se dice, entonces se recurre a la victimización.

Antes del 2018 prevalecía el debate y la creatividad para decir lo justo, pero sin ofender. En la nueva cultura política, -cuando no hay justificación para sustentar lo que se dice-, se recurre a distractores, generalmente recriminatorios.

¿Cómo construir un país con unidad cuando se acumulan los agravios que dividen?

Mientras no cambie la narrativa será difícil construir un gran proyecto de país.

DE ACORDEONES, TRAMPAS Y OTROS TEMAS

Cada vez aparecen más denuncias de una "operación de estado" para acarrear votantes que con un acordeón de apoyo sufragarán por los candidatos avalados por la 4T para ocupar los cargos que se abren en el nuevo Poder Judicial.

Lo peor del viejo PRI prehistórico, -que tanto desprecian los morenistas-, hoy lo están replicando en la 4T. Bien aprendieron estas argucias los fundadores de la 4T, forjados en sus inicios en ese PRI del que hoy reniegan y en el que ocuparon cargos relevantes. ¿Qué nos garantiza que no "embarazarán las urnas" si el conteo de votos se hará sin la presencia de ciudadanos que vigilen el proceso? Lo que bien se aprende con los grandes maestros de la alquimia electoral, nunca se olvida.

DESPOJO INMOBILIARIO

El despojo inmobiliario, -donde no sólo están coludidos delincuentes, sino también autoridades y quizá algunos notarios-, es un delito que se ha fortalecido en el Estado de México, sin que las autoridades judiciales se den por aludidos.

Los malos ejemplos, -que resultan exitosos para la delincuencia-, terminan siendo imitados por cárteles locales en el resto del país.

Necesitamos fiscalías proactivas que no dejen crecer los malos ejemplos.

ALERTA ÁMBER

En un país con un alto nivel de desapariciones, -como lo es el nuestro-, la alerta ámber debe empezar a funcionar el mismo día en que se reporta la ausencia del familiar y no esperar tres días para comprobar si quien desapareció "no anda de parranda", o si las jovencitas "no se fugaron con el novio".

Este tipo de respuestas ofensivas, irrespetuosas y sin el menor tacto, son muy utilizadas en los ministerios públicos y en las procuradurías y sólo distraen la atención y retrasan la investigación.

Los primeros días en que no regresa alguien a su hogar son fundamentales para encontrarlo, pues generalmente conforme pase el tiempo la desaparición forzada se consuma a favor de los criminales.

Preferible correr el riesgo de una alerta innecesaria, que no actuar oportunamente frente a una desaparición forzada.

DESAPARICIONES

¿En cuantos países, -de la importancia del nuestro-, la gente desaparece sin dejar rastro y se convierte en una noticia cotidiana?

Ya nos acostumbramos a aceptar como normal que diariamente desaparezcan 42 personas y mientras tanto, ya alcanzamos la cifra espeluznante de 127 mil, según denuncia la organización Causa en Común.

Esto sólo se convierte en noticia importante cuando la víctima es persona pública o tiene presencia mediática. Sólo así nos enteramos del lamentable secuestro de cinco integrantes del grupo musical "Fugitivo" en Tamaulipas. Por el éxito en su carrera musical, se volvieron visibles.

Qué bueno que el gobierno federal tenga su atención puesta en extraditar a los grandes capos y cumpla con las expectativas del gobierno norteamericano, para llevar "la fiesta en paz".

Sin embargo, los delitos cotidianos, -esos que afectan al grueso de la población mexicana-, son muy graves y dejan una impactante y dolorosa huella en las familias. Aun así, poco se ha hecho para combatirlos de forma contundente.