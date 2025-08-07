Espectáculos La Casa de los Famosos México PELICULAS Famosos Ninel Conde

La música desahoga a músicos laguneros

Anhelos. Hombres Cabales busca sobresalir en la industria musical con su proyecto musical.

Anhelos. Hombres Cabales busca sobresalir en la industria musical con su proyecto musical.

aldo magallanes

En la Comarca Lagunera hay un grupo de hombres que buscan destacar y están luchando por su objetivo.

Nos referimos a Hombres Cabales, agrupación conformada por jóvenes a quienes los escenarios los motivan en todo momento.

"La música, a veces, expresa lo que con palabras no alcanzamos a escribir. Si no encontramos cómo decir algo, siempre está la música para salvarnos de esa situación.

"A nosotros nos da mucho gusto que la gente se identifique con nuestro repertorio. La música es un desahogo, por ahí dicen que cuando te rompen el corazón salen las canciones más chidas", dijo Brandon Carrillo en entrevista para El Sonidero Lagunero, programa de esta casa editora que busca apoyar al talento de nuestra región.

Brandon, Leonardo y Edgar Mesta visitaron "El Defensor de la Comunidad". Faltaron dos de sus compañeros, ya que no pudieron asistir por compromisos laborales.


Los chicos promueven actualmente el sencillo Dime tú, cuyo video oficial ya se encuentra en YouTube.


"Estrenamos hace unas semanas el nuevo video de Dime tú. Es un cover de una balada rap que salió en 2014. Yo la escuchaba en mi adolescencia. Justo cuando estábamos en planes de entrar al estudio, ideamos convertir una canción de otro género al norteño y esa nos llenó el oído", mencionó Brandon.


Previamente, lanzaron  el cover de Sentimental, el cual gustó a sus seguidores.


"Y ahora estamos por dar a conocer otra canción para que estén pendientes de nuestras redes sociales: Hombres Cabales", contó Leonardo.


En el pasado, los artistas sacaban un disco y su permanencia era extensa. Hoy en día se vive muy rápido, y lo mismo pasa con la vigencia de una melodía.


"Hay que estar siempre vigentes, seguir en el ojo de las personas y sí, antes no era así", confirmó "Leo".


Edgar mencionó que, además de la música, cada uno de los integrantes tiene otras actividades profesionales.


Enrique Castruita


               
               


               

               
               

               
               
               
Anhelos. Hombres Cabales busca sobresalir en la industria musical con su proyecto musical.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
