'LA LOBA' se reúne con su manada

Hace 34 años, la colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll vivía una realidad muy distinta a la actual. Su álbum debut Magia vendió menos de 2,000 copias; este miércoles 20 de agosto por la tarde, la vida le regaló cifras distintas. Ayer conquistó América al completar 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, a los cuales han asistido más de 2.5 millones de personas (más de un millón en México) y se consolida como el tour latino más grande de 2025, informó la agencia EFE.

A las 19:50, mientras la multitud terminaba de acomodarse en sus asientos, se apagaron las luces.