No hagas cosas buenas...

Finalmente parece que la amenaza que se cernía sobre nuestro país amén de los arrebatos del presidente de los Estados Unidos ha sido conjurada por el propio mandatario.

Antier, desde la Casa Blanca, sede del poder Ejecutivo, el propio jefe del estado más poderoso del planeta dio a conocer unas tablas a las que denominó de aranceles recíprocos donde aparecen las tarifas que habrán de aplicarse a todos los productos extranjeros que se internen al mercado norteamericano.

Por fortuna quizá, no quiso incluir a sus socios del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que reemplazó el primero de julio de 2020 al original denominado TLCAN -Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, que nació operacionalmente el primero de enero de 1994) aunque un político de su calaña se podría esperar cualquier cosa, en esta ocasión no sancionó a sus vecinos, aunque prevalecen los aranceles para los automóviles, acero y aluminio con una tasa del 25%. Éstos ya habían sido impuestos con anterioridad al anuncio de esta semana. Para el caso mexicano, que exporta el 83 % de sus productos al país próximo del norte, y que precisamente la industria automotriz es la de mayor calado, significa que las ventas mexicanas al extranjero están ya gravadas en un 40%. Significativo.

En la conferencia mañanera de ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adujo que Donald Trump decidió no cargarle más a su vecino del sur debido a la buena relación que guardan los dos gobiernos. Es una verdad a medias. Canadá, el otro exento el día de antier ofreció una postura mucho más contestaría que la mexicana, y terminó obteniendo prácticamente lo mismo. Lo que no se puede desdeñar es la capacidad de Sheinbaum Pardo de haber sido siempre prudente, templada, inteligente y responsable en todo lo que respecta a la relación con su homólogo estadounidense, pero de fondo poco tuvo que ver con las decisiones que el señor del copete profuso está tomando sobre el tema.

Sobre el mismo contexto, luego de la rueda de prensa habitual matutina, la presidenta se trasladó al Museo de Antropología en la capital del país donde anunció un plan de acciones dentro de lo que en enero pasado ya había denominado como Plan México para fortalecer la economía nacional para en un futuro dejar de ser tan dependiente del mercado de los Estados Unidos como lo es en este momento. Las 18 acciones constan de lo siguiente:

Ampliar la autosuficiencia alimentaria: Se prevé el crecimiento de la producción de maíz, frijol, leche y arroz; además, se han desarrollado programas de garantía de precios, alimentación para el bienestar, cosecha y fertilizantes.

Ampliar la autosuficiencia energética: La producción en gasolina, diésel y turbosina aumentará un 30%, mientras que se reducirá la importación de gas natural Además se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las inversiones en generación eléctrica.

Acelerar los proyectos de obra pública para 2025: Se dará mantenimiento a 44,000 kilómetros de la red federal y se llevarán a cabo ocho proyectos de construcción y ampliación de carreteras, 11 distribuidores viales y 114 caminos artesanales para pueblos originarios. También se prevén 37 proyectos de agua, la construcción de diferentes trenes de pasajeros, como el Ciudad de México-Pachuca o el Ciudad de México-Querétaro, la ampliación y rehabilitación de 11 puertos y, la terminación de aeropuertos.

Acelerar la construcción de vivienda y créditos: Está contemplada la creación de un millón de viviendas sociales durante su mandato, el otorgamiento de 577,000 créditos del Infonavit y la reestructuración de 4.4 millones de créditos del Infonavit y FOVISSSTE que son imposibles de pagar.

Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de la industria textil, del calzado, de muebles, acero y aluminio: Lo que también incluye a semiconductores, paneles fotovoltaicos, baterías, industria creativa, entre otros. Busca elevar el contenido nacional un 15%. Se decretará el 5 de mayo.

Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos: En este sentido, también tiene como objetivo robustecer la investigación e innovación en autos, así como la eficiencia energética. Busca que los autos más vendidos en México sean producidos en México. El decreto se realizará el 16 de mayo.

Aumentar la producción nacional de la industria farmacéutica y de equipos médicos: A través de la simplificación administrativa y la compra pública, el gobierno busca crear una industria farmacéutica más eficiente. El decreto se hará el 28 de abril.

Aumentar la producción de industria petroquímica y fertilizantes en México a través de proyectos mixtos: El objetivo es que el 90% de los fertilizantes que compra Pemex sean hechos en México.

Aumentar el contenido nacional de compras públicas a través de la nueva ley de adquisiciones: Se reformará la Ley de Adquisiciones para que el porcentaje del contenido nacional de las compras del gobierno sea de al menos el 65%.

Aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales a través de acuerdos comerciales: Se busca un acuerdo voluntario para que al menos el 10% del valor de los productos sean mexicanos. El decreto se realizará el 12 de mayo.

El portafolio de inversiones y ventanilla digital nacional de inversiones: A partir del 21 de abril se tendrá una ventanilla digital nacional que permita hacer trámites de los tres niveles de gobierno.

Publicación de la licitación de 15 polos de Bienestar: El 19 de mayo se publicará a más tardar la convocatoria para la licitación de los 15 polos de Bienestar.

Aumentar la creación de empleos: Se busca otorgar 100 mil empleos a partir de bolsas de trabajo y ferias de empleo. Inicia el lunes 23 de abril

Financiamiento a micro y pequeñas empresas: El programa dará facilidades de la banca de desarrollo y banca comercial para micro y pequeñas empresas. Se anunciará el 7 de mayo de 2025. Se busca que para el 2030, el 30% de estas empresas tengan acceso a crédito.

Mayor inversión para investigación científica y tecnológica y simplificación de tiempos para registro de patentes: Incluye el desarrollo de vehículos eléctricos, semiconductores, satélites, laboratorio de inteligencia artificial, humanidades y otros. La reforma de la ley del IMPI será enviada el 14 de abril

Renovar permanentemente el paquete contra la inflación y la carestía de la canasta básica: Busca solventar el precio de 24 productos con un pacto entre el gobierno mexicano y empresas productoras y comercializadoras.

Mantener el aumento al salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas y otras prestaciones laborales: De acuerdo con el gobierno, desde 2018 aumentó un 125% el poder adquisitivo.

Garantizar y ampliar los programas de bienestar: Todos están garantizados como derechos sociales en la Constitución.

No cabe duda que las 18 acciones, con sus fechas específicas de publicación de decretos respectivos que den a cada una su cuerpo jurídico, no tienen desperdicio. Sin embargo, hay algunas de las cuales la 4T socavó si es que no destruyó desde que llegó al poder. La prohibición por razones del cultivo del maíz transgénico; la vuelta atrás de la reforma energética aprobada en el sexenio 2012-2018 que hoy nos tiene en una dependencia mayor del exterior para satisfacer la demanda en este renglón; la reciente reforma del Infonavit no hace sino trastabillar más la edificación de vivienda en México; la compra de medicina, qué decir al respecto.

Sobre el aumento del salario mínimo y el apoyo a las clases populares es claro y justo que debe sostenerse, y que bueno.

Pero lo que olvidó decir la presidenta de México es la extrema necesidad de la imposición de un Estado de Derecho, si esta condición no hay manera de llegar a la prosperidad.

Parece que este gobierno va en la ruta, pero falta mucho por hacer, Los "abrazos y no balazos" mucho daño han causado.

Todos los gobiernos en funciones suelen romper de alguna forma con su antecesor si estos provienen de la misma génesis, no se diga el actual. Quizá la circunstancias que vinieron del exterior le den a la presidente Sheinbaum la necesidad de hacer lo propio con Andrés Manuel López Obrador, para liberarse de muchos atavismos y poner la vista en el México del futuro.