La columna del perro

¿MUY MACHO?

Veo con mucho gusto que poco a poco se va generalizando entre la población que es propietaria de algún gato la idea de esterilizar a su mascota, algunos lo hacen después de que han tenido una camada y muchos otros aun sin haberla tenido. Aún más, veo también con agrado que la idea "machista" de no castrar a los machos, valga la redundancia, ha ido poco a poco cambiando y sobre todo entre los propietarios de gatos reitero, he visto que ha aumentado la conciencia de esterilizarlos, para que no exista sobrepoblación de animales no queridos, además de que los felinos cambian su conducta, haciéndose más tranquilos y menos vagos.

Como todo tiene sus pros y contras debemos decir que los animales esterilizados, tendrán más predisposición a engordar, al cambiar su conducta y hacerse más tranquilos. En estos casos se deberá procurar el ejercicio y una dieta adecuada, para evitar en lo posible el sobrepeso.

Yo les hago saber que un gato no castrado, su naturaleza los hace salir a buscar una hembra para reproducirse, y que como parte del ritual de apareamiento si hay más de un candidato éstos, los machos, pelearán por la hembra infringiéndose heridas de rasguños y mordidas y se formará muy seguramente en ellas abscesos que tendrán que ser tratados por un profesional. Esto en el caso de que los animales que hubieran peleado estuvieran sanos, porque si alguno de los contendientes está enfermo de rabia, hepatitis, moquillo y otras tantas enfermedades existirá un riesgo potencial de no sólo herir a su contrincante, sino además de contagiarlo de alguna enfermedad que ocasionalmente con el tiempo se manifestará y en mucho de los casos pudiera agravar paulatinamente y / o crónicamente su salud y en algunas ocasiones provocarle la muerte.

Por eso siempre les recalco que la mejor alternativa es la esterilización.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

LO IMPORTANTE NO ES SABER QUIÉN SE LLEVA EL MÉRITO DE HACER EL BIEN, LO IMPORTANTE ES QUE EL BIEN SE HAGA. (MIGUEL DÁVILA).