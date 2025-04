Jurisdicción Sanitaria lamenta exclusión en ceremonia por aniversario del inicio de pandemia

Julio Garibaldi Zapatero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, lamentó que no se invitará a la dependencia a su cargo a la ceremonia conmemorativa por el quinto aniversario de la pandemia del Coronavirus que realizó la Defensa en el 12o Regimiento de Caballería Motorizada.

Por lo que hizo un reconocimiento a toda la población, al personal de salud que se mantuvo en la primera línea para atender esta contingencia, lo que llevó incluso al fallecimiento de al menos cinco personas que lucharon contra la pandemia.

Tras recordar que fue una tragedia mundial, en el ámbito local indicó que mucha gente murió por esta enfermedad.

"Muchos médicos, enfermeras, personal de laboratorio, personal que trabaja en los hospitales enfermó y cuando menos, en la Secretaría de Salud sabemos que entre cuatro y cinco personas fallecieron a causa de la enfermedad, algunos de ellos en la trinchera", indicó el funcionario estatal.

También reconoció a la sociedad, a los medios de comunicación y las instituciones como el IMSS e ISSSTE, así como los medios privados que atendieron a muchos pacientes y también contaban con camas de terapia intensiva.

"Me hubiera gustado que nos invitaran, yo vi la fotografía, estaban presentes el ISSSTE, el IMSS, los consultores del municipio y a nosotros no nos invitaron; pero no importa, yo le quiero reconocer al personal de la Secretaría de Salud que se esforzó por un año, más de un año, dos años, que arriesgaron su vida", dijo Garibaldi Zapatero.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 puntualizó que en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras, se atendieron durante la pandemia, alrededor de mil pacientes, puntualizando que fallecieron alrededor de 300.

Por lo que agradeció al personal de la Secretaría de Salud, que estuvieron adentro ocho o 12 horas, dependiendo de los turnos que tenían; donde no podían salir al baño, no podían salir a comer, no podían tomar llamadas telefónicas.

De la misma forma lo padecieron los pacientes, porque no podían ver a sus familiares. a veces los apoyaban con el teléfono celular o una tablet.

"De esos pacientes, desafortunadamente, aproximadamente 300 perdieron la vida. Estamos hablando de una cantidad muy importante, el 30 por ciento, pero así era la estadística a nivel mundial; así fue el comportamiento de la enfermedad", indicó el funcionario estatal.

Garibaldi Zapatero detalló que, los pacientes llegaron a permanecer internados de tres y hasta 90 días, en el caso del que duró más tiempo.

Además de referir que no solo se atendieron a personas con solo Covid, sino a pacientes como: mujeres embarazadas con Covid, o personas con Covid y apendicitis, o enfermas de la vesícula biliar, con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia renal.

Por lo que considero que fue una batalla muy intensa la que se llevó a cabo durante la pandemia, estableciendo que se atendieron personas desde los 15 y hasta los 90 años; tanto de Piedras Negras como de la región carbonífera, migrantes, fueran derechohabientes y no derechohabientes.