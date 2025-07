Joven lagunero busca un lugar en la música

Con tan solo 16 años, un joven lagunero está decidido a triunfar en los escenarios.

Se trata de Axel Loredo, vocalista de Banda La Cero Seis, quien visitó El Siglo de Torreón.

El chico se presentó en el programa El Sonidero Lagunero, que tiene el objetivo de apoyar al talento de nuestra región.

Tras cantar temas como Mi razón de ser, Axel pasó a entrevista y lo primero que compartió fueron sus sueños musicales.

"Soy un chavo que tiene muchas ilusiones. Quiero salir adelante, así que estoy trabajando bastante para descubrir muchas cosas más como artista y como persona", relató.

Informó que su familia lo está apoyando en todo en sus aspiraciones.

"Gracias a Dios, todos mis seres queridos están al pendiente y andan volados, porque así de la nada salió mi deseo de cantar".

Contó emocionado cómo inició este sueño de una manera poco usual.

"No sabía nada de música y quería aprender. A los siete años tomé una guitarra de mi mamá, empecé a moverle a las cuerdas y ahí nació el amor por la música, que es a lo que me quiero dedicar siempre", externó.

Con el paso del tiempo, Loredo se dio cuenta que, además de músico, quería cantar.

"Ya tocando la guitarra, como a eso de los 10 años, comencé a cantar en reuniones familiares y ya desde ahí me decían que cantara. Poco a poco he ido avanzando, me metí en una academia de canto y, por cierto, quiero decirles que he tenido grandes maestros como lo es Den Rivas, quien además es mi padrino", contó el joven que de igual manera se está preparando para técnico en mecatrónica.

Por otro lado, Axel contó que es vocalista de La Banda Cero Seis, algo que consideró una oportunidad.

"Bendecida la persona que me dio ese empujón al mundo de la música que considero espectacular y al que hay que tenerle todo el respeto posible. El que quiere, puede. No importan los obstáculos, hay que salir adelante".

Compartió que, aunque por ahora canta covers, espera pronto dar a conocer sus propias canciones.

Explicó que le encanta el trabajo que ha hecho Cristian Castro y, a nivel local, dijo que admira a Alhe Romo, vocalista de Vilax.