Issste desmiente a regidor de Gómez Palacio y usuarios tunden al Instituto por falta de medicinas

Derechohabientes del Issste tundieron a la institución luego de que ésta informara que son falsas las afirmaciones de Armando Navarro, regidor de Morena del municipio de Gómez Palacio, Durango en el sentido de que hay desabasto de medicamentos en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila. En la red social de Facebook, el Instituto publicó fotografías de las estanterías de la farmacia del HRAE, señalando que la farmacia cuenta con todas las claves de medicamentos disponibles.

Sin embargo, lo anterior provocó diversas reacciones entre usuarios del Instituto no solamente de los estados de Coahuila y Durango sino de distintas entidades federativas.

En Torreón, una derechohabiente embarazada denunció que desde hace dos meses no hay enoxaparina de 40mg, utilizada para prevenir y tratar coágulos sanguíneos mientras que en Saltillo, una persona se quejó de que no había podido surtir levocetirizina, un antihistamínico empleado para tratar los síntomas de alergias y urticaria.

En el Estado de México, un usuario escribió que no ha encontrado insulina glargina y liraglutida para el tratamiento de la diabetes tipo 2 mientras que en Ciudad Victoria, Tamaulipas, denunciaron desabasto de Telmisartán/hidroclorotiazida, una combinación de medicamentos para tratar la presión arterial alta. Otra persona dijo que en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) no había Biktarvy, un medicamento antirretroviral para tratar la infección por VIH-1. En las reacciones, también se quejaron de que este año no se ha surtido Tamsulosina para tratar los problemas urinarios ni Tolterodina, Cilostazol, así como metformina/sitagliptina, ácido micofenólico, metilfenidato de 10mg, salmeterol con fluticasona, adalimumab, ixekizumab, brimonidina, dorzolamida, ezetimiba/simvastatina y ciproterona con etinilestradiol.

En los comentarios de la publicación, también escribieron personas originarias de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Nayarit, Puebla, Yucatán, Baja California, Nuevo León y Sonora. En respuesta, el Issste pidió a la derechohabiencia que le enviaran mensajes privados para canalizar sus reportes, anexando datos como: nombre completo, teléfono, correo electrónico, nombre del paciente, unidad médica y RFC de la persona trabajadora. La publicación que hizo ayer el Issste nacional tiene más de 1,200 reacciones y en menor medida, también hay comentarios de personas que aseguran que sí hay abasto de medicinas en el país.

Algunos comentarios dicen lo siguiente: “Pues será el único hospital que tenga todos los medicamentos, hay desabasto en todo el país, medicamento que no puedes dejar de tomar, por tanto, lo tienes que comprar”, “No enseñen los estantes, enseñen la lista del cuadro de medicamentos y la existencia de cada uno en la unidad. No nos quieran ver la cara”, “En Tabasco hay desabasto de medicamentos para la diabetes. Mi mamá no ha podido recibir su medicamento y solo le dicen: regrese el próximo martes. Vive en un municipio a 3 horas y medida de distancia, hace su respectivo viaje para que llegando le digan: No hay, repórtelo si quiere”, “Sí tenemos un sistema de salud mejor que en Dinamarca” y “Pues manden para Durango, porque no me han surtido mi medicamento y dicen que no saben para cuándo llegue. Issste, Telmisartán con hidroclorotiazida.

El pasado 15 de julio, el Gobierno de México anunció la plataforma digital “Monitoreo del suministro de medicamentos e insumos para la salud” (https://entregamedicamentos.salud.gob.mx/insumos/) a fin de que la población adscrita al Issste, IMSS e IMSS-Bienestar pueda consultar y seguir el proceso de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en las unidades de salud, desde que se realizan las solicitudes hasta que llegan a su destino. Hay datos referentes a piezas entregadas, en tránsito e incumplidas así como solicitudes realizadas por todas las instituciones en todos los estados.