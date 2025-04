Israel mata a 17 en Franja de Gaza

Los ataques israelíes en la Franja de Gaza causaron la muerte de por lo menos 17 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y destruyeron excavadoras y otros equipos pesados que habían sido suministrados por mediadores para retirar los escombros. Ataques separados dejaron dos muertos en el Líbano.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono, dos semanas después de que se reunieron en Washington. Trump escribió en su red social Truth Social que hablaron sobre comercio e Irán, entre otros temas.

La oficina de Netanyahu no había emitido declaraciones, pero su visita apresurada a Washington no fue considerada como un éxito rotundo después de que aparentemente no lograra asegurar el apoyo que deseaba de Trump en temas como detener a Irán de desarrollar armas nucleares, reducir los aranceles de Trump, la influencia de Turquía y la guerra en Gaza.

La ofensiva de Israel contra Hamás, que inició hace 18 meses, ha destruido vastas zonas en Gaza, lo que avivó los temores a que gran parte del enclave no pueda ser reconstruido nunca. El territorio ya tenía escasez de maquinaria pesada, que es necesaria también para rescatar a los atrapados entre los escombros tras los ataques israelíes y para despejar carreteras importantes.

Las fuerzas militares israelíes señalaron que atacaron y destruyeron alrededor de 40 piezas de maquinaria pesada. Israel afirmó que Hamás utilizó los vehículos, incluidas las excavadoras, para plantar explosivos, cavar túneles y romper cercas.