¿Irina Baeva abandonó a Gabriel Soto tras diagnóstico de cáncer?

Este martes 25 de febrero, Gabriel Soto volvió a los foros de televisión luego de un año complicado, en el que enfrentó un posible diagnóstico de cáncer y una sorpresiva separación de Irina Baeva.

En una entrevista reciente con la revista ¡HOLA!, el actor reveló que, tras una serie de análisis donde sus plaquetas resultaron anormalmente altas, los médicos le advirtieron sobre la posibilidad de cáncer. Afortunadamente, estudios posteriores descartaron la enfermedad, pero la incertidumbre y la crisis emocional que atravesó marcaron un antes y un después en su vida.

¿Su diagnóstico ocasionó la ruptura?

Entre los cambios más significativos estuvo el fin de su relación con Irina Baeva, decisión que, según él, tomó tras sentirse sin el apoyo necesario en esos momentos difíciles. Además, señaló que sus caminos eran distintos y que esta etapa lo llevó a replantearse muchas cosas.

En el evento de presentación de la telenovela ‘Monteverde’, donde compartirá créditos con África Zavala, Soto no pudo evitar los cuestionamientos sobre su ex. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su negativa a mencionar siquiera el nombre de Irina Baeva.

Al respecto, fue claro: "Ya dije lo que tenía que decir. No tiene caso seguir hablando del tema. Lo dicho, dicho está", sentenció.

Por otro lado, al referirse a su proceso personal, el actor explicó que buscó ayuda en terapia psicológica, espiritual, holística y esotérica, e incluso asistió a retiros para reencontrarse consigo mismo. Ahora, asegura estar enfocado en su bienestar y en reconstruirse emocionalmente.

"Este año me enseñó la importancia del amor propio. A veces lo perdemos en el camino, pero es fundamental hacer cosas que beneficien nuestra alma y nuestra persona", reflexionó.

Un año de polémicas y transformación para el actor

Además de la ruptura, el 2023 estuvo lleno de controversia para Soto, especialmente después de que Baeva revelara que habían realizado una ceremonia espiritual antes de separarse. Esto desató especulaciones sobre una posible reconciliación, pero el tiempo terminó por desmentirlas.

Más allá de su vida amorosa, el actor también tuvo que lidiar con problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado en cuatro ocasiones, la última en noviembre. Finalmente, los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.

Sin embargo, no fue un proceso fácil: "Viví miedo, incertidumbre, días en los que no quería ver ni hablar con nadie. Y otros en los que necesitaba atención y apoyo. Sentí que no lo tuve, y eso me llevó a tomar decisiones equivocadas", confesó.