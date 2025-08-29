Coahuila Ganaderos de Coahuila Seguridad Coahuila PRI Monclova empleos

Invita industria a 'bajas voluntarias' por paro laboral

Invita industria a 'bajas voluntarias' por paro laboral

Invita industria a 'bajas voluntarias' por paro laboral

SERGIO RODRÍGUEZ

La industria automotriz Maxion, ubicada en Castaños y dedicada a fabricar largueros y chasises para camiones, mantiene paro técnico desde el 9 de julio y comenzó este viernes a invitar bajas voluntarias.

Trabajadores confirmaron una circular interna que ofrece finiquitos a los trabajadores la opción de salida voluntaria de la empresa. Pagaría ésta finiquitos por encima de ley a quienes decidan retirarse.

La medida respondería a la cierre de pedidos en el mercado norteamericano, situación que congeló planes y contracciones, afectando de lleno la producción de componentes estructurales.

Al inicio de agosto, Maxion prolongó el esquema de paro técnico mediante un calendario de días sin actividad, con pagos parciales del 60% en varias fechas y 100% en jornadas específicas.

Fuentes obreras refieren que hay lapsos sin ingreso, al no existir producción, elevando la incertidumbre de las familias en la Región Centro.


Contexto y antecedentes


El 10 de julio trascendió el arranque del paro técnico y el acuerdo formal empresa-sindicato para proteger en lo posible salarios y prestaciones durante la contingencia productiva.


Después hubo una extensión del paro en agosto, con oficios internos que calendarizaron suspensiones adicionales de labores y ajustes temporales de percepciones para toda la plantilla.


La comunicación pública del sindicato ha sido limitada, mientras los obreros solicitan claridad sobre pagos, seguridad social y condiciones ante la prolongación del paro técnico en la compañía.


Escenario actual y ruta para trabajadores


Maxion habilitó la opción de salida voluntaria para quienes prefieran su liquidación, ofreciendo finiquitos superiores a la ley, según testimonios y documentos internos compartidos a reporteros locales.


Quienes opten por permanecer seguirán vinculados a la empresa bajo el esquema de paros programados, percibiendo pagos conforme al calendario interno, mientras se estabiliza la demanda de autopartes.


               
               


               

               
               

               
               
               
