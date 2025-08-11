Torreón Transporte público Obras Públicas Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida REGRESO A CLASES

CONAGUA

Invertirán 500 mdp para el Distrito de Riego 017 Región Laguna este 2025

A través del Programa de Empleo Temporal y el Programa Nacional de Tecnificación de Riego

Invertirán 500 mdp para el Distrito de Riego 017 Región Laguna este 2025

Invertirán 500 mdp para el Distrito de Riego 017 Región Laguna este 2025

FABIOLA P. CANEDO

Además de la inversión de 75 millones de pesos en el Programa Emergente de Empleo Temporal en el Distrito de Riego 017 Región Lagunera, se implementará también el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, cuyo objetivo es usar el agua de manera más eficiente, para producir más alimentos con menos agua y reducir la dependencia alimenticia de la producción de otros países.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que, como parte de este programa, se rehabilitará la infraestructura existente y se tecnificarán las zonas que aún no cuentan con sistemas de riego.

Bajo esa estrategia nacional, en Coahuila y Durango, se trabajará en el Distrito de Riego 017, donde se invertirán, en 2025, alrededor de 500 millones de pesos, cifra que en todo el sexenio alcanzará un estimado de 9 mil millones, con lo que se colocará como el distrito con más inversión en la actual gestión.

La dependencia federal indicó que las obras y acciones realizadas en la entidad representan un gran beneficio para la población y que son resultado de una política que privilegia el interés en la gente y de una estrecha coordinación entre las instituciones federales, así como las autoridades estatales y municipales.

Con el Programa Emergente de Empleo Temporal para el Distrito de Riego 017 Región Lagunera, el objetivo es apoyar económicamente de manera temporal a quienes se vieron limitados por la reducción tierras cultivables, a partir de la sequía registrada en la región.


Como parte de este programa Conagua destinará 75 millones de pesos para contratar a 4 mil 400 personas de los módulos de riego VII Torreón-Coyote, VIII El Consuelo, IX Coyote-Buen Abrigo, XII El Porvenir, XIII La Marinera, XVI Santa Teresa, XV La Rosita, XVI El Ancora, XVII Zamarripa Cobos, XVIII San Juan de Guadalupe, XIX Cañón de Jimulco y XX Cuadro Bajo de Matamoros.


Entre las acciones a desarrollar destacan la rehabilitación y limpieza de canales, entre otras actividades que contribuirán al fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola y que también forman parte de los programas de apoyo al campo.


Conagua indicó que la coordinación que hace posible estas acciones, y que incluye también a la sociedad, ha sido posible gracias a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estableció el tema del agua como uno de los ejes estratégicos de su gobierno.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Región Laguna Distrito de Riego 017

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Invertirán 500 mdp para el Distrito de Riego 017 Región Laguna este 2025


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405431

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx