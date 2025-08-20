Instalan más de 100 líneas de boyas en la ciudad

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) lleva a cabo la instalación y rehabilitación de poco más de 100 líneas de boyas en distintos puntos de la ciudad, con lo que se busca mejorar la seguridad vial y ordenar el flujo vehicular en vialidades de mayor afluencia.

El titular del organismo, Víctor Manuel Navarro Arratia informó que dichas labores responden tanto a peticiones ciudadanas como a oficios que fueron emitidos por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

Señaló que la colocación y mantenimiento de boyas es una medida práctica para prevenir incidentes, y garantizar un tránsito más ordenado en cruceros y tramos de alto tráfico.

El procedimiento para la instalación de boyas inicia cuando los ciudadanos presentan una solicitud ante la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y el personal técnico de dicha dependencia realiza un estudio y determina el espacio idóneo para la intervención.

Posteriormente, las cuadrillas del SIMV proceden con la instalación, conforme a las especificaciones técnicas requeridas. Una vez instaladas, el mantenimiento se hace en atención a los reportes que se hagan a través de la línea 073 de la Dirección de Atención Ciudadana.

Víctor Navarro señaló además que el personal hace recorridos para supervisar las vialidades de alto flujo vehicular, atendiendo las zonas donde se han detectado mayores riesgos para el peatón, usuarios del transporte público y conductores particulares.

Asimismo, el funcionario destacó que el SIMV ha llevado a cabo intervenciones en instituciones educativas, entre las que destacan las escuelas primarias General Lázaro Cárdenas Del Río, Jesús González Ortega, Lázaro Cárdenas, 14 de marzo, Emiliano Zapata, Gustavo Díaz Ordaz y Aureliano Barajas y en el Jardín de Niños Juana Belén Gutiérrez.

También en hospitales, plazas e instituciones culturales donde se requería mayor seguridad y control vial.

En ese sentido, Navarro Arratia destacó la importancia de la colaboración ciudadana, pues dijo que los reportes y solicitudes permiten priorizar acciones y atender de manera oportuna y focalizada las necesidades colectivas.

Señaló que las labores se realizan en cumplimiento a los objetivos de la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, de dar atención preventiva a la seguridad vial y protección del peatón.

El director hizo un llamado a la ciudadanía para continuar reportando por medio de la línea de Atención Ciudadana al 073, o desde sus celulares al 871 749 0307, y a través de las redes sociales del SIMV.

