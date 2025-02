Inmigración ilegal

Donald Trump, 16.12.2023

Este 14 de febrero la Casa Blanca emitió un inusitado mensaje en X que empezaba con las dos primeras frases de una rima tradicional del día del amor para terminar con una advertencia: "Las rosas son rojas, las violetas son azules, ven acá ilegal y te deportaremos".

El mensaje se presentaba en un recuadro rosa pastel, como las más cursis tarjetas de san Valentín, con dos retratos malencarados del presidente Trump y el "zar de la frontera" Tom Homan. Parecía un meme de parodia, pero provenía de la cuenta oficial de la Casa Blanca. Era una forma de ratificar la principal promesa política de Trump: Voy a detener "la mayor invasión en la historia de nuestro país".

Hay buenas razones para pensar que lo está logrando. La información disponible desde su toma de poder, el pasado 20 de enero, es que ha habido un descenso importante en el número de ingresos ilegales a Estados Unidos. Esta tendencia, sin embargo, empezó antes de que asumiera la presidencia.

El número de "encuentros" (capturas o expulsiones) con migrantes indocumentados en la frontera con México reportado por la oficina de Customs and Border Protection (CBP) alcanzó un nivel histórico de 301,981 en diciembre de 2023 para registrar después un desplome. En diciembre de 2024, último dato oficial, el número quedó en 96,048, pero Joe Biden era todavía presidente.

Hay indicios de que los primeros días de Trump hubo una caída todavía más pronunciada. El nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, declaró en X el pasado 7 de febrero: "¡Qué diferencia hay en un año! Las aprehensiones de la USBP se redujeron en 91 por ciento frente al mismo período de siete días del año pasado. Esta pronunciada baja refleja el avance real de asegurar nuestra frontera y aplicar la ley".

Trump ha sostenido que los inmigrantes indocumentados son "criminales". La línea de mensajes en X del jefe de la Patrulla Fronteriza, @USBPChief, está llena de tweets que anuncian la captura de "criminales". Las emisiones de Fox News, el canal informativo cercano a Trump, destacan constantemente los crímenes cometidos por extranjeros. Los estudios sobre el tema, sin embargo, señalan que los inmigrantes, legales o ilegales, cometen menos crímenes que los nacidos en Estados Unidos (Ariel G. Ruiz Soto, "Immigrants and Crime in the United States", Migration Policy Institute, octubre 2024).

Tanto Trump como su asesor Elon Musk, un inmigrante nacido en Sudáfrica, han dicho que buscan reducir la migración ilegal, pero ampliar y mejorar la legal. Musk ha señalado lo difícil que es para las empresas de alta tecnología contratar a ingenieros especializados extranjeros ya que no hay suficientes en Estados Unidos. Hasta la fecha, sin embargo, Trump ha tomado medidas para perseguir a inmigrantes indocumentados, y algunos documentados también, sin preocuparse por promover legislación que haga más fácil y racional la inmigración legal.

Por lo pronto, la economía de Estados Unidos sigue funcionando como desde hace décadas. Los trabajadores mexicanos, legales o no, siguen haciendo muchos trabajos indispensables. Los servicios de hospitalidad (hoteles y restaurantes), la construcción y la agricultura dependen en buena medida de los trabajadores mexicanos. Las medidas de Trump no han afectado todavía el mercado.

Simón, un mexicano con residencia legal, me dice que va y viene todos los días de Tijuana en el tranvía que une el centro de San Diego con San Ysidro. Antes trabajaba en Miami, pero trabajar en Estados Unidos y dormir en Tijuana es el mejor de los mundos posibles. Lo entiendo. No hay nada mejor que vivir en México con un sueldo en dólares.

SIN LEYES

Afirmó Donald Trump en un mensaje en X el 15 de febrero: "Aquel que salva a su país no viola ninguna ley". ¿Qué significa esto? Algo así como: "Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley". Es claro que Trump ha tenido un gran maestro mexicano. Solo falta que lance la filosofía del "humanismo americano".

