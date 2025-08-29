Nacional Seguridad Senado Alejandro Moreno Gerardo Noroña Claudia Sheinbaum

Seguridad

Informa Harfuch detención en de uno de los fugitivos más buscados por EU

Gabriel 'N' fue detenido en un operativo de la FGR; enfrenta acusaciones por feminicidio, robo y delitos financieros

EL UNIVERSAL

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó que fue detenido Gabriel "N", quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos.

A través de redes sociales, García Harfuch dio a conocer que el hombre fue capturado en un operativo realizado en Guerrero y está relacionado con varios delitos, entre ellos un feminicidio y robo.

Además, Gabriel "N" está relacionado con disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.

El operativo fue hecho por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en esta entidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Omar García Harfuch

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
