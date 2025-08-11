Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Inauguran Santos Laguna y Gobierno de Coahuila, Punto Violeta en el TSM

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Derivado de las gestiones de la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, el Gobierno del estado de Coahuila, firmó un convenio con el Club Santos Laguna para implementar un Punto Violeta en el Estadio Corona.

Para el gobernador Manolo Jiménez, ponerle fin a la violencia contra las mujeres es de vital importancia. Desde el Gobierno del Estado, el Gobernador y su Gabinete hemos asumido un compromiso sostenido, evaluable y perfectible para cumplir con las políticas públicas en favor de las mujeres, niñas y adolescentes de acuerdo al marco legal nacional y en el contexto internacional”, comentó Cepeda.

Agradeció al presidente del Club Santos, Alejandro Irarragorri Kalb, la disposición y compromiso para sumarse a este gran proyecto de protección para las mujeres.

“Nuestro profundo agradecimiento al Club Santos Laguna, equipo que es orgullo de los coahuilenses y que hoy se integra a “Puntos Violeta”, confirmando su compromiso con el desarrollo integral y la protección de los derechos de la niñez, las jóvenes y las mujeres coahuilenses”, manifestó.

Con este convenio suman 127 Puntos Violeta en establecimientos Oxxo, en empresas y organismos civiles de 7 municipios de Coahuila y se continúa trabajando para identificar lugares en donde las mujeres, niñas y adolescentes que enfrenten alguna situación de violencia puedan acudir a ellos, se sientan seguras, sean resguardadas aplicando un protocolo base y se canalicen para recibir atención integral a las instituciones especializadas.


Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdez destacó que este es un compromiso que va más allá de una simple firma, y con él se logra un paso firme en la construcción de espacios seguros, incluyentes y con perspectiva de género, al establecer de manera oficial un Punto Violeta en este recinto deportivo.


“El Club Santos Laguna, con toda su historia, sus campeonatos, hoy nos demuestra que también saben ganar fuera de la cancha y se suman como un gran aliado decidido a proteger la causa de todas nuestras mujeres” comentó.


Agregó que la instalación de un Punto Violeta en el TSM, casa del equipo que representa el corazón futbolístico del estado, es una acción concreta de respaldo y solidaridad.


Finalmente, Aleco Irarragori, reiteró el respaldo del club con las causas que protejan a las mujeres y acompañado de las jugadoras del equipo femenil, señaló que en este espacio encontrarán apoyo las 24 horas.


En el evento estuvieron presentes la diputada federal, Verónica Martínez; Gabriela Guadalupe Franyutti García, Subsecretaria de Proximidad Social y Prevención en representación de la Secretaría de Seguridad Pública; Luis Jorge Cuerda, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón; Antonio Cepeda Licón, Director General del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), así como jugadoras del equipo femenil de Santos.






               
               


               

               
               

               
               
               
