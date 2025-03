Imelda Garza continua en comunicación con Maribel Guardia

Imelda Garza está feliz porque el trabajo la ayuda a distraerse en medio del problema legal que enfrenta con su exsuegra Maribel Guardia, quien la denunció por violencia familiar, y aunque los días más complicados parecen haber pasado, la viuda de Julián Figueroa no está segura si algún día volverán a convivir como familia.

La denuncia de la cantante a su nuera ocasionó que el menor José Julián viviera son su abuela durante 38 días, sin embargo, a inicios de marzo Imelda recuperó a su hijo y actualmente ya están juntos madre e hijo.

Imelda, quien protagoniza la obra infantil "La Sirenita", agradece tener ocupada su mente en el trabajo, pues además confirmó que aunque Maribel declaró que le seguiría dando dinero, Imelda habló con ella para pedirle que no le dé nada.

Y aunque ha pasado momentos complicados, aseguró al programa "De primera mano" que es una persona emocionalmente estable.

"Puedo autorregularme y salir a delante, ahorita me está ayudando estar en la obra de teatro, ocupada en cosas artísticas", expresó.

Imelda piensa que lo que ocasionó los problemas con su exsuegra Maribel Guardia fue la falta de comunicación, pues derivado de esto se ocasionaron varias confusiones que hoy, asegura, las tiene confrontadas.

Imelda, quien no pudo dar detalles del proceso legal que enfrenta, admitió que sí tiene comunicación con Maribel Guardia, y no a través de los abogados, sino de manera directa entre ellas, por lo que no descarta poder llegar a un acuerdo con ella en buenos términos.

"Vía los abogados no, pero sí ha habido comunicación", expresó la joven.

Imelda ha sido señalada por Maribel Guardia y varios testigos, de que tiene problemas serios de adicciones que supuestamente la han llevado a descuidar a su hijo, sin embargo Garza siempre lo ha negado a pesar de que han salido a la luz supuestas pruebas de su consumo.

"Están pasando muchas cosas por detrás, lo que ven es como una fachada", sentenció.

Sobre el video en el que supuestamente un dealer le entrega un paquete en casa de Maribel Guardia, Imelda respondió:

"Sentí que se quería armar una historia y sacarla de contexto, es parte del proceso, parte del caso y no puedo estar hablando", reiteró.

Imelda, quien fue pareja de Julián Figueroa durante 10 años, admitió que no sabe si tanto ella como su hijo volverían a convivir como antes, como familia, con Maribel Guardia.

"No lo sé, todavía no lo sé, tal vez después piense que sí, pero ahorita estoy indecisa en esa parte", dijo.

Imelda, quien promociona la obra "La Sirenita", que se estrena el 5 de abril, dividió opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios condenaron que Garza no fuera cuestionada de manera más incisiva sobre su supuesto problema con el alcohol y las drogas.