Nueva titular de Tránsito y Vialidad evaluará estado de corporación; trazará estrategias de mejora

Martha Alicia Faz, quien ocupará la Dirección de Tránsito y Vialidad a partir de esta semana, dijo que se empezará a trabajar en la elaboración de un diagnóstico del área y con base en los resultados, se trazarán estrategias alcanzables de mejoría, las cuales tendrán que ajustarse a un periodo factible de realizar.

Luego de que ayer fue presentada por el alcalde, Román Alberto Cepeda como nueva titular de esta corporación, en sustitución de Mario Alberto Campos, señaló que dijo tener la expectativa de que todas las quejas y señalamientos que se hacen públicamente en contra de los elementos no sean tales.

Dijo que una vez teniendo el nombramiento, que se le entregará esta misma semana, se iniciará el estudio del estado que guarda Tránsito y Vialidad.

“Es importante verificar el estado de fuerza, el nivel de capacitación de los elementos, quizá trabajar en un tema de mucha profesionalización en tránsito terrestre, o si hay algún tipo de consejo ciudadano”, destacó.

En atención a lo que mencionó el alcalde durante la presentación, en el sentido de que “lo que menos hay en esta administración es tiempo”, Martha Alicia Faz reconoció estar contra el tiempo y dijo que el diagnóstico estará listo en una semana, aproximadamente.

Precisó que será necesario revisar las condiciones actuales y espacios de mejora, porque finalmente “es lo que venimos a hacer todo este equipo, la idea es sumarnos a la estrategia de políticas públicas que ya tiene Torreón”.

Dijo estar muy casada con el tema de la proximidad social, pues cuando se hace una buena mancuerna con el ciudadano, éste es el primero que avala la función de los servidores públicos en materia de seguridad, de ahí que será uno de los aspectos que se van a privilegiar en su desempeño.

“Un servidor público es un facilitador de las necesidades del ciudadano y es la primera obligación a tener en cuenta, y lo cual será el pilar del trabajo a desarrollar”, señaló.

En cuanto a la estructura orgánica, refirió que prevalecerá lo que marca el Código Municipal, ya que actualmente esta área forma parte de la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana, pero si se requiere hacer una modificación legal para transferirlo a Seguridad Pública, se hará en su momento; si es suficiente una coordinación de facto también se hará.

Afortunadamente, dijo, ha participado de forma consecutiva en esta área en la ciudad de Saltillo, por lo que dijo estar honrada con la invitación para venir a trabajar a Torreón.

¿Quién es Martha Alicia Faz?

Martha Alicia Faz cuenta con 15 años de experiencia en el área de seguridad pública, pues inició el servicio público con Óscar Pimentel González cuando fue alcalde de la capital, en el año 2000, en el área de Desarrollo Social; posteriormente en temas de seguridad, fue la primera mujer coordinadora en el área de jueces calificadores en 2010 y de ahí a la fecha se ha desempeñado como maestra titular de capacitación en seguridad.

También fungió como subdirectora del Centro Histórico e Imagen Urbana en Saltillo, y desde 2012 directora de la Academia de la Policía Municipal de aquella ciudad, una de las pocas reconocidas a nivel estatal, según manifestó.

Nueva titular de Tránsito y Vialidad evaluará estado de corporación; trazará estrategias de mejora