Hermana de Julián Figueroa asegura que Imelda Garza Tuñón se 'lleva a su hijo de fiesta'

Marcelia Figueroa, hermana de Julián, afirma que fue testigo de una ocasión en que Imelda Garza y el pequeño José Julián volvieron a casa y pudo percatarse de que la ropa del menor despedía un olor a marihuana.

Las historias en torno a la supuesta dependencia de Imelda, por sustancias ilícitas, no cesan, pues personas allegadas a la familia han salido a hablar de situaciones de las que presuntamente fueron testigos.

Una de ellas es Marcelia, media hermana de Julián, con la que el joven sostuvo una relación muy estrecha, pues además de ser hermanos, se consideraban los mejores amigos.

En conversación con Javier Ceriani, Marcelia dio pormenores de los aparentes problemas que existían entre su hermano Julián e Imelda Garza, afirmando que, antes de que él muriera, ya no estaban juntos y que, de hecho, la joven se encargó de enviar al hijo de Maribel Guardia a una habitación aparte de la suya.

Pero una de sus declaraciones más impactantes estuvo relacionada con el supuesto descuido que Imelda tendría con su hijo, afirmando que hubo una época en que comenzó a llevárselo de fiesta y que, cuando volvían a casa, la ropa del pequeño estaba impregnada el olor de la marihuana.

"A mí me consta, en repetidas ocasiones estando en casa de Maribel, he tenido la oportunidad de ser testigo de muchas cosas; los fines de semana, cuando no es que se desaparecía ella sola, de repente, sí empezó a llevarse al niño de fiesta o al departamento de un amigo, cuando regresaban el domingo en la noche, si es que regresaban, me tocó ver que llegaban y él niño oliendo a marihuana, te lo puedo asegurar", expresó.

Figueroa aseguró que no se tratan de inventos suyos para afectar a la joven en el proceso legal que enfrenta, pues dijo ser testigo de que Garza procuraba bañar al menor, antes de que se percataran de su aroma.

"Yo no voy a hablar de nada que no haya visto, que yo no haya sido testigo, si hablo de algo es porque me consta, jamás voy a inventar nada, estaba conmigo Maribelita, la sobrina de Maribel, y cuando llegaron y lo queríamos abrazar y saludar, Imelda nos dijo: ´-No, no, no, espérense, primero lo tengo que bañar, después lo ven, primero lo baño´, y se fue corriendo con el niño", precisó.

Por los comportamientos que vio en Imelda, Marcelia indicó que llegó a pensar que tanto Julián como José Julián le estorbaban a la joven.

"Si te soy sincera, siempre sentí que el niño le estorbaba, es muy duro porque es su hijo, y no me gustaría pensar que no lo ame, siempre quiero pensar que, bajo cualquier circunstancia, una madre ama a su hijo, pero haciendo este tipo de cosas... incluso con mi hermano sentía lo mismo, tan es así que lo despojó de su acuarto, de cierta manera, Julián también le estorbaba".

Marcelia lamentó ser parte de las declaraciones que, un día, podrá ver José Julián al crecer, pero afirmó que tenía fe que, para esa época, el menor pueda comprender que es por su bien, ya que le preocupa que el estilo de vida de la joven afecte la crianza de su sobrino.