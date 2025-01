¡Henry Cavill ya es papá! Él y su novia pasean junto a su bebé

Henry Cavill y su pareja, la productora Natalie Viscuso debutaron como padres, la feliz pareja se dejó ver paseando con su bebé, a quien paseaban en una carreola en Gold Coast, Australia.

Fue en abril de 2024 cuando se dio a conocer que el actor y protagonistas de películas como "Superman" , y la productora Natalie estaban esperando a su primer hijo.

"Estoy muy emocionado", dijo la estrella de series como "Los Tudor" (The Tudor) en la presentación de su nueva película "El Ministerio de la Guerra" (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare) en Nueva York.

"Estoy muy emocionado por esto. Natalie y yo estamos muy emocionados por esto. Estoy seguro de que verás en nosotros mucha más emoción", dijo Cavill, de 40 años, a los reporteros sobre su paternidad.

Cavill y Viscuso hicieron su relación oficial a través de un mensaje en la red social Instagram en abril de 2021, la pareja apareció en la alfombra roja durante el estreno de "Enola Holmes 2" en 2022, ahí fueron captados juntos y demostrádose cariño públicamente.

Cavill llegó a la fama tras interpretar a Supermán en dos filmes de la saga del mítico héroe y también ha participado en películas tan taquilleras como "La liga de la justicia" (Justice League) o "Misión imposible: Fallout" junto a Tom Cruise.

Natalie Viscuso es vicepresidenta de Vertigo Entertainment, una productora que ha trabajado en proyectos exitosos como "The LEGO Movie" y "Five Nights at Freddy’s", también ha sido parte del equipo de producción de Man of Steel, donde conoció a Cavill.