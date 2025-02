Gobernador de Durango informa resultados en Salud, Educación y más, tras reunión con Sheinbaum

En rueda de prensa, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó de los resultados de la gira de tres días con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se estrecha mucho mas la relación con la presidenta conmigo, en lo personal tengo una gran relación con ella”, dijo el gobernador, quien señaló que la gira por diferentes municipios de Durango fue, principalmente por tierra, lo que permitió a la presidenta ver las condiciones de las carreteras de Durango.

“Platicamos durante los trayectos, comidas, y no hubo una negativa de parte de ella, una muy buena actitud hacia Durango, eso se lo tengo que reconocer a la presidenta. Yo hice la parte que me tocaba que es la gestión y voy a darle seguimiento a todos los proyectos”, dijo el mandatario quien detalló que se hizo en la gira y también otros compromisos hechos entre ambos órdenes de gobierno gracias a la intervención de Sheinbaum.

Resultados Viernes 21 de febrero

-En San Bernardino de Milpillas chico, en Pueblo Nuevo, se realizó: El anuncio del Plan de Justicia para pueblos originarios O’dam – Au’dam Wixárika y Mexikan. Compromiso de mejora de infraestructura como caminos (carretera Durango a La Flor y de ahí a San Bernardino y de ahí a San Francisco de Lajas), electrificación (500 millones de pesos a través de la CFE para comunidades indígenas de El Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil), e internet gratuito y el refuerzo al sistema de salud con la construcción de un centro de salud con servicios ampliados. Llegará el programa federal La Escuela es Nuestra a donde no llegaba en esta zona con el compromiso del Estado de combatir el rezago educativo pues Durango tiene 30 mil personas analfabetas, según el INEGI, de las cuales el 80 por ciento está en Pueblo Nuevo y en El Mezquital.

-En San Isidro, Nombre de Dios, se inauguró una Tienda del Bienestar que eran las tiendas Liconsa, ahora con un giro donde hay productos de la canasta básica a precios mas baratos, casi hasta en 200 pesos por canasta básica. En estas mismas tiendas el gobierno federal se pretende que se entregue medicamento para adultos mayores.

Resultados Sábado 22 de febrero

-Supervisión conjunta de la Planta Potabilizadora de Durango, capital, donde la presidenta junto con la Conagua dijo que el 25 de Marzo se pone en marcha la primera etapa de esta planta y que este año inician los trabajos de contratación de la presa El Tunal II. Son alrededor de 4 mil millones de pesos en la presa y la conexión hasta la planta potabilizadora.

-En Pánuco de Coronado se entregaron simbólicamente las primeras tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina” que es universal pero para el cual los interesados deben inscribirse y para el 2026 podrán hacerlo niños de primaria y de preescolar. También el compromiso de entrega de uniformes y útiles gratuitos.

-En Guadalupe Victoria la presidenta de México habló de la Pensión de Mujeres Bienestar para quienes tienen entre 60 y 64 años además del programa Salud Casa por Casa de atención médica a adultos mayores. El Estado de Durango complementará con la Tarjeta Madre, en su segunda etapa, para llegar a 90 mil mujeres en 2025. La presidenta habló del acopio de frijol pues había un problema porque ya no se estaba recibiendo el frijol en costal por parte de Segalmex porque había informado que no podían comprar mas pero ya habían entregado costales. Finalmente Sheinbaum dio la instrucción de volver a abrir la recepción de comprarlo a 27 pesos el kilo.

Domingo 23 de febrero

-En Tlahualilo se anunciaron las Tiendas del Bienestar, el fomento a la comercialización del maíz, frijol y melón duranguense y el compromiso de Sheinbaum de regresar agua a través de obras estratégicas pues no ha llegado a esta zona el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. También se habló del seguimiento, el 15 de marzo, con los titulares de la Secretaría de Agricultura y el de la Comisión Nacional del Agua con el gobernador además del encargado de IMSS-Bienestar para hacer asamblea en la zona para ver proyectos de agua, salud y agricultura.

-En Mapimí se habló de los programas para mujeres de 60 a 65 años. Conagua informó de una inversión de 7 mil 300 millones de pesos en el proyecto de Agua Saludable para La Laguna y de la red de conexión hídrica en Mapimí (Bermejillo y Ceballos) con una inversión de mil 300 millones de pesos, se destacó la tecnificación agrícola de este año mientras que el gobierno de Durango informó que se suma al programa federal de becas para personas con discapacidad en donde invertirá 40 millones de pesos e inicialmente será para personas con discapacidad total, los beneficiarios deberán tener credencial del CREE en edades de 30 a 64 años.

Cinematografía

El mandatario habló de un proyecto de incentivo fiscal exclusivo para Cinematografía en Durango para lo cual Sheinbaum dio instrucción y este lunes de la Secretaría de Hacienda notificaron al gobernador de la instrucción presidencial por lo que el próximo jueves, 27 de febrero, personal de Durango estarán en esta dependencia revisando este tema.

Federalización de Telesecundarias

La federalización de telesecundarias en Durango fue autorizada por la presidenta para el segundo semestre del año, lo que ayudaría económicamente a Durango. Lo anterior significa que el Sistema Estatal de Telesecundarias sería cubierto por la Federación. Actualmente, el estado destina 700 millones de pesos anuales al pago de maestros, cubriendo la educación de 20 mil alumnos en diversas instituciones.

En Salud

En salud dio la instrucción que lo que Durango gastó en 2024 que la federación no regresó a la entidad, se regrese a la entidad y que los 135 millones de pesos que requiere la entidad para el 2025 también lo entreguen a Durango. Con lo anterior, dijo el mandatario que los trabajadores del sector salud ya no deberán preocuparse porque no habrá despidos y se trabajará de forma mas ordenada. En cuanto a IMSS-Bienestar dijo que en todo el país hay problemas por falta de medicamentos por una compra consolidada donde el proveedor no cumplió con la federación y a su vez quedó mal con los estados. Este año Durango no entra en la compra consolidada de forma que la entidad podrá hacer las compras y mejorar los tiempos para surtir el medicamento.

Para el segundo semestre del año se volverá a platicar el tema de IMSS-Bienestar. Se habló del hospital de Santiago Papasquiaro (donde hay riesgo porque pasa un río por debajo) y señaló que el hospital del ISSSTE está inservible desde hace muchos años y por lo cual no tiene condiciones de atender a los derechohabientes de forma digna, razón por la cual se requiere otro.

En cuanto al IMSS el mandatario platicará por instrucción de la presidenta con Zoe Robledo, director general del IMSS, porque en Mapimí y Tlahualilo hay empresas con mil personas aseguradas nuevas que son derechohabientes y donde no se dan abasto. También se requiere un nuevo hospital en Lerdo donde ya está el terreno listo para donación.

Carreteras

Sobre carreteras el gobernador informó a la presidenta que no hay infraestructura nueva y que son prioridades carreteras como Durango- Parral (panamericana que se espera entre en 2026) y dio la instrucción de que entre la Canatlán-Nuevo Ideal, que sería hacerla mas ancha y pavimentarla en este 2025 y un periférico y carreteras por donde ella pasó en Tlahualilo (donde les faltaron 2 kilómetros que dejó así el gobierno anterior) y también se hará este 2025.