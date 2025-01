Globos de oro: ¿Dónde y a que hora verlos este 5 de enero?

Inicia el año y con él la temporada de premiaciones a lo mejor del cine y la televisión a nivel internacional.

Las fiestas decembrinas aún no han terminado y Hollywood ya se prepara para una nueva celebración: la entrega 82 de los Globos de Oro, donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoce los trabajos más destacados en cine y televisión.

Dicen, los que saben, que los Globos de Oro son un indicador, muchas veces certero, de lo que sucederá con las producciones cinematográficas inscritas al Oscar, y hay razón para sostener tal hipótesis.

La cadena CBS transmitirá en vivo dicha ceremonia que en Latinoamérica podrá ser vista a través de las señales de TNT y de Max, este próximo 5 de enero, desde las 19:00 horas. La anfitriona de la noche será la comediante Nikki Glaser.

Entre las películas que lideran la lista de nominados están: "Emilia Pérez" con 10 candidaturas, le siguen "The brutalist", con siete y "Cónclave", con seis.

En televisión, son 12 las categorías a premiar, pero lo que destaca es la presencia del talento mexicano. En la terna para mejor Actor de reparto aparece Diego Luna por su interpretación en la serie "La máquina", el también productor compite junto a Tadanobu Asano, por "Shogun"; Javier Bardem, por "La historia de Lyle y Erik Menendez"; Harrison Ford por "Terapia sin filtro", y Jack Lowden por "Slow Horses".

En la terna como Actriz en serie de comedia o musical, figura Selena Gomez, por su trabajo en "Only murders in the building".