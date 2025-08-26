Torreón CONAGUA SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Seguridad Pública Simas

Dengue

Fraccionamiento San Agustín y ejido San Antonio de los Bravos se suman a la Ruta del Descacharre

Buscan evitar la acumulación de desechos, reducir la suciedad en la vía pública y contribuir a la prevención del mosquito transmisor del dengue

Fraccionamiento San Agustín y ejido San Antonio de los Bravos se suman a la Ruta del Descacharre

Fraccionamiento San Agustín y ejido San Antonio de los Bravos se suman a la Ruta del Descacharre

MA. ELENA HOLGUÍN

La Dirección de Servicios Públicos lleva a cabo la Ruta del Descacharre en distintos sectores de la ciudad, en esta ocasión en el fraccionamiento San Agustín y el ejido San Antonio de los Bravos, donde las brigadas están presentes desde ayer y hasta el próximo jueves 28 de este mes.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar informó que estas jornadas se realizan en un horario de las 7:00 a las 14:30 horas, con la intención de abarcar un mayor número de calles y dar tiempo suficiente para que los vecinos puedan sacar sus objetos en desuso, desde temprana hora.

El objetivo de este programa es apoyar a las familias en la adecuada disposición de cacharros y tiliches, y sobre todo, mantener su entorno limpio, seguro y libre de riesgos de enfermedades.

La Ruta del Descacharre continuará su trayecto por distintos sectores del municipio, con la finalidad de que la ciudadanía tenga la oportunidad de reunir artículos en desuso y retirarlos, los cuales por su tamaño o volumen, no puede desecharse en el camión recolector habitual.

Con estas acciones se busca evitar la acumulación de desechos, reducir la suciedad en la vía pública y contribuir a la prevención del mosquito transmisor del dengue, al eliminar potenciales criaderos en patios y azoteas.


En este sentido, el funcionario exhortó a la ciudadanía a sacar sus desechos en los días y horarios establecidos y colocarlos al exterior de sus domicilios de manera ordenada a fin de agilizar la recolección por parte del personal operativo.


Serán recibidos colchones, muebles, electrónicos, plásticos, madera y fierro viejo, excepto escombro y desecho vegetal.


El director dijo que las acciones forman parte del plan de limpieza y orden que impulsa la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientado a la salud pública, la imagen urbana y la mejora de la calidad de vida en las personas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: mosquitos Dengue descacharrización

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Fraccionamiento San Agustín y ejido San Antonio de los Bravos se suman a la Ruta del Descacharre


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409185

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx