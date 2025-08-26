Fraccionamiento San Agustín y ejido San Antonio de los Bravos se suman a la Ruta del Descacharre

La Dirección de Servicios Públicos lleva a cabo la Ruta del Descacharre en distintos sectores de la ciudad, en esta ocasión en el fraccionamiento San Agustín y el ejido San Antonio de los Bravos, donde las brigadas están presentes desde ayer y hasta el próximo jueves 28 de este mes.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar informó que estas jornadas se realizan en un horario de las 7:00 a las 14:30 horas, con la intención de abarcar un mayor número de calles y dar tiempo suficiente para que los vecinos puedan sacar sus objetos en desuso, desde temprana hora.

El objetivo de este programa es apoyar a las familias en la adecuada disposición de cacharros y tiliches, y sobre todo, mantener su entorno limpio, seguro y libre de riesgos de enfermedades.

La Ruta del Descacharre continuará su trayecto por distintos sectores del municipio, con la finalidad de que la ciudadanía tenga la oportunidad de reunir artículos en desuso y retirarlos, los cuales por su tamaño o volumen, no puede desecharse en el camión recolector habitual.

Con estas acciones se busca evitar la acumulación de desechos, reducir la suciedad en la vía pública y contribuir a la prevención del mosquito transmisor del dengue, al eliminar potenciales criaderos en patios y azoteas.

En este sentido, el funcionario exhortó a la ciudadanía a sacar sus desechos en los días y horarios establecidos y colocarlos al exterior de sus domicilios de manera ordenada a fin de agilizar la recolección por parte del personal operativo.

Serán recibidos colchones, muebles, electrónicos, plásticos, madera y fierro viejo, excepto escombro y desecho vegetal.

El director dijo que las acciones forman parte del plan de limpieza y orden que impulsa la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientado a la salud pública, la imagen urbana y la mejora de la calidad de vida en las personas.