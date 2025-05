Flora Leal se deslindó del hallazgo de propaganda en Junta de Gobierno

Flora Leal, candidata a la Presidencia Municipal de Lerdo por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM), se deslindó del hallazgo de propaganda electoral de su campaña en el interior de las oficinas de la Junta Municipal de Gobierno de Villa León Guzmán algo que fue denunciado por el PRI asegurando que se daría vista de lo anterior al IEPC pues además se trata de un edificio a cargo del Ayuntamiento.

Flora señaló que el pasado domingo realizó actos de proselitismo el pasado domingo y que Alejandro Candela, quien trabaja en la Junta Municipal de Gobierno, batalló para abrir la puerta y que al hacerlo se percató de que había publicidad en el interior y que echaron por debajo de la puerta los volantes y demás material de propaganda y que incluso rompieron el guardapolvo.

"La verdad es que ya están cayendo en lo ridículo, es un acto de desesperación, si quieren presentar la queja que lo hagan", señaló.

La candidata de la 4T mandó un mensaje a los trabajadores del Ayuntamiento: "Decirles que no tengan miedo, que esta lucha es contra el matrimonio que se cree dueño del Municipio, no contra los trabajadores del Ayuntamiento, que ellos realizan su trabajo, sabemos que están siendo presionados, tenemos el dato de que hay al menos 80 personas a las que no se les pagó su quincena porque no han cumplido con su meta de promoción y quiero decirles que si alguno quiere denunciarlos decirles que no están solos y los acompañaremos y que este primero de junio vamos a terminar con esa represión", aseguró Flora.

Respecto a la propuesta de Borrón y Cuenta Nueva del PRI-PAN la candidata de la 4T hizo una crítica: "Es una propuesta que han lanzado en cada una de sus campañas durante los últimos 6 años en sus últimas cinco candidaturas y en un programa electorero", aseguró Leal, quien dijo que mas que borrar adeudos es importante garantizar que la ciudadanía va a tener acceso a los servicios públicos.

En la misma rueda de prensa informó que realizó con el patronato del proyecto, José Revueltas, un acuerdo de crear la Subdirección de Cultura Popular Alternativa para rescatar las tradiciones de Lerdo, una de ellas los cardencheros de Sapioriz. Dijo que el objetivo es recuperar valores y actividades culturales como el Festival Cultural de Lerdo. Aseguró que regresará el nombre al bulevar José Santos Valdés: "Porque es una tontería y una grosería que lleve el nombre del corrupto exgobernador José Rosas Aispuro y es un compromiso".