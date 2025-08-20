Torreón Detenidos AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TORREÓN Profeco Clima en La Laguna

Finaliza curso de verano 'Vialidad 2025' con éxito

Niños de agentes de tránsito vivieron un campamento lleno de valores y diversión

MARÍA ELENA HOLGUÍN

El pasado fin de semana terminaron las actividades lúdicas, deportivas y recreativas del curso de verano “Vialidad 2025”, que se impartió a los hijos de agentes de tránsito mientras siguen disfrutando del periodo vacacional escolar.

En total, participaron 45 menores, quienes pudieron además disfrutar de la naturaleza mientras desarrollaron dinámicas, actividades del cuidado del medio ambiente, entre otras de carácter recreativo.

El director general de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés indicó que el curso se llevó a cabo del 15 al 17 de este mes, en el cual, los menores adquirieron diversos aprendizajes como el saber montar sus casas de campaña, salir de excursión, y dinámicas a cargo del grupo de Scouts Tobosos 1, que les ayudarán a desarrollar habilidades para acampar.

Scouts Tobosos 1 diseñó actividades que crearon un ambiente de amistad entre los niños, y de enseñanza sobre el trabajo en equipo, destrezas físicas, además de fomentar valores como la tolerancia, respeto, empatía, responsabilidad, cuidado al medio ambiente, entre otros.

Dentro del campamento se efectuó la proyección de una película, también se pudieron refrescar en la alberca del lugar, una fogata que fue acompañada de divertidas historias, cantos y música, y disfrutar de bombones asados, lo que resultó una grata experiencia para los pequeños.


Cabe destacar que además del grupo de Scouts Tobosos 1, los niños estuvieron todo el tiempo acompañados y supervisados por personal administrativo y operativo de la dependencia que estuvieron como voluntarios.


El director destacó que en la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González es importante crear espacios que fortalezcan el tejido familiar, y en esta ocasión fue para los niños de los agentes de tránsito, en reconocimiento a labor de sus padres al servicio de la ciudadanía.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx