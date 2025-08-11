Deportes Fútbol Mundial 2026 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna

Mundial 2026

FIFA abre convocatoria para voluntarios en el Mundial 2026 en México

El organismo busca 65 mil voluntarios para apoyar en diversas labores durante la Copa del Mundo, con registro en línea en agosto y septiembre

FIFA abre convocatoria para voluntarios en el Mundial 2026 en México

FIFA abre convocatoria para voluntarios en el Mundial 2026 en México

EL UNIVERSAL

La FIFA abrió, este lunes, la convocatoria para formar parte del voluntariado que trabajará durante la Copa del Mundo del 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

"Sé parte del programa de voluntarios más grande y emocionante de la historia de la FIFA", se lee en letras grandes en el sitio que abrió el órgano rector. En la misma página la FIFA extiende los requisitos para cualquier persona que guste de ayudar de manera voluntaria con las labores humanas que requiere el Mundial de futbol.

Disponibilidad, edad, condiciones migratorias, idioma, capacitación y verificación son los requisitos que la FIFA detalla en su sitio para aquellas personas que estén interesadas en trabajar en alguna de las 16 sedes a lo largo de los tres países anfitriones.

Las solicitudes se comenzarán a recibir entre agosto y septiembre. El resto de las actividades correspondientes al proceso de selección están explicadas en el sitio web del voluntariado FIFA.

El comité busca reunir cerca de 65 mil voluntarios para la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026, aunque esperan que la demanda superará la cantidad de roles disponibles.


¿Qué hacen los voluntarios en un Mundial de la FIFA?


Entre las actividades que realizarán los voluntarios en la Copa del Mundo del 2026 destacan la gestión de los accesos a estadios, ya sea con los aficionados o personas que ingresarán a través de una acreditación.


Otros trabajos de voluntariado son: la realización de los controles antidopaje, catering, derechos comerciales, operación para invitados, operación de prensa, seguridad, servicios de arbitraje, transporte, operativo de televisión, entre muchas otras actividades relacionadas con la Copa del Mundo y que se detallan en el sitio web.


¿Dónde registrarse para ser voluntario?


El registro se podrá hacer en este sitio web que la FIFA habilitó para que las personas interesadas llenen su formulario. La solicitud no tarda más de 20 minutos y deberás tener contigo tu credencial para votar (INE) y una fotografía tamaño pasaporte.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Mundial 2026 Voluntariado Voluntarios México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
FIFA abre convocatoria para voluntarios en el Mundial 2026 en México


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405673

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx