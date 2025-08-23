Festival Perímetro Origen invita a evento de baile en Casa La Morelos

En el marco del Festival Perímetro Origen, este sábado 23 de agosto se llevará a cabo el evento Baile al Aire Libre, el cual será encabezado por la Nueva Red de Bailadores Libres, colectivo oriundo de Ciudad de México que crea y mantiene una comunidad que baila libre, sin costo, sin alcohol, sin acoso y sin competencias, según se indica en sus redes sociales.

Este baile comunitario tendrá lugar en punto de las 20:00 horas en la terraza de Casa La Morelos, la entrada será gratuita y abierta a todo público. Se reproducirá música de todo tipo, sólo con la convicción de pasar un momento agradable y saludable.

En entrevista, Elías Herrera, representante de la Nueva Red de Bailadores Libres, indicó que el origen de este proyecto se remonta a hace una década en la capital del país. Él comenta que lo crearon “bailadores frustrados” que no encontraban cupo ni en las discotecas ni en los raves ni en otros eventos. Buscaban bailar libres, en un lugar donde el alcohol no tuviera protagonismo y donde nadie compitiera. Los primeros eventos fueron en un domicilio particular y después se llevaron a espacios públicos y recintos culturales.

“Es un evento de baile, pero sin reglas. No hay que saber bailar, no hay que tener ninguna coreografía en específico, ninguna forma en especial de moverse y hacemos un acuerdo de estar sin juicios ni burlarnos unos de otros, de tener una libertad, una convivencia en la que nos podamos expresar con el cuerpo de una manera comunitaria”.

Elías Herrera agregó que previo al baile se ofrecerá una charla informativa sobre el proyecto en punto de las 18:00 horas, también en Casa La Morelos. Hasta el momento, la idea se ha replicado en otras partes del país gracias a la Red del Sur, la de San Luis Potosí, San Cristóbal de las Casas e incluso fuera de las fronteras como Colombia y Chile.