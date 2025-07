Feria Duranguense del Libro reconoce el canto cardenche de don Lupe Salazar

La noche del domingo 13 de julio cae sobre la Plaza de Armas de Durango, cuando en una pantalla comienza la proyección de un video. Circulan fotogramas. Se aprecian las montañas, el paisaje desértico de La Laguna duranguense, y el rostro de un hombre con sombrero y lentes especiales para cuidar su mirada de los rayos ultravioleta. Es don Guadalupe Salazar, la voz de arrastre y último integrante vivo de los Cardencheros de Sapioriz, quien aparece en una obra audiovisual de los artistas Ricardo Milla y Miguel A. Márquez, donde se le grabó cantando ante el eclipse solar suscitado el 8 de abril de 2024.

Don Lupe está entre el público, en primera fila, y se observa a sí mismo en la proyección. Abrigado ante el clima fresco, aguarda la indicación de subir al escenario y recibir el homenaje que se le realizará en el marco de la tercera edición de la Feria Duranguense del Libro (FEDUL). Él es la imagen del evento, por eso su figura aparece ilustrada en cada uno de los carteles promocionales, gracias a un trabajo hecho por el artista Jesús Arnoldo Martínez Maldonado.

Originalmente, el homenaje estaba programado para el sábado 12 de julio, pero una tromba impidió a la FEDUL seguir ese día con el programa. Ahora es momento de que el cardenchero tome escena en primer plano. Autoridades del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), le entregan un reconocimiento a su trayectoria. A don Lupe lo sacude la emoción, el viento le ha traído un canto de nostalgia y recuerda a sus compañeros fallecidos: don Genaro Chavarria, don Fidel Elizalde y don Antonio Valles.

“Al estar solo no me siento bien, duramos más cantando juntos. Anduvimos fuera del país, por todo el país. Muy a gusto, no peleamos nunca, y después de 30 años los perdí. Ahora casi nomás vengo porque me invitan las personas que ya me conocen y que somos amigos de verdad. Les agradezco mucho que, de todos modos, todavía, se fijen en mí”.