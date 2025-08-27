Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Extorsiones Desaparecidos IMSS IMSS COAHUILA

Falla en pozo Ferropuertos deja sin agua a colonias y sector industrial de Torreón

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Por reparaciones en el pozo Ferropuertos, este sector industrial y las colonias Ex Hacienda La Perla y Santa Sofía presentarán baja presión en el servicio de agua potable.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón dio a conocer que la bomba de ese pozo presentó fallas en su operación, por lo cual quedó fuera de servicio y ya se iniciaron las reparaciones necesarias para su restablecimiento.

El gerente general del organismo, Roberto Escalante González informó que los trabajos tendrán una duración de hasta siete días, durante los cuales se llevará el servicio de las pipas a todo ese sector de la ciudad.

Además, existe el compromiso de monitorear el área y no descuidar el apoyo emergente con las pipas, para que ningún usuario se quede sin el líquido tan indispensable para las labores diarias.

El organismo operador agradeció la comprensión de los usuarios afectados ante la eventualidad registrada en la bomba, misma que se atenderá con celeridad para reintegrarla a la red hidráulica lo antes posible.


Además, se pone a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, teléfono del Call Center 871 690 95 95, conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook del Simas Torreón.


Mantienen interconexiones para sector de Arboledas


Por otra parte, el titular del Simas Torreón dijo que se mantienen las interconexiones a otros dos pozos para suplir el de la colonia Arboledas, que desde la semana pasada salió de operaciones porque la bomba estaba extrayendo arena.


Señaló que con ello se está atendiendo el compromiso que se estableció con los vecinos de dicha colonia y del Secreto I y II, quienes debido a la falta de agua se manifestaron en días pasados y cerraron la circulación por el periférico de esta ciudad.


Escalante González informó al respecto que el pozo de la colonia Arboledas realmente aporta muy poco volumen, unos 20 litros por segundo, y desde hace varias semanas se agudizó el problema de la arena mezclada con el agua, por lo que se habrá de valorar si lo mantienen en operaciones o se clausura para buscar nuevas fuentes de abastecimiento para dicho sector de la ciudad.


               
               


               

               
               

               
               
               
