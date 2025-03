Ex obreros de AHMSA unifican demanda por compensación del 5%

Luis Sánchez Chávez, en representación del diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvo una reunión con cinco grupos de ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) que exigen el pago del 5 por ciento de la privatización de la siderúrgica realizada en 1991.

El encuentro tuvo como objetivo principal unificar criterios para presentar una solicitud conjunta al Ejecutivo Federal. Los ex trabajadores consideran que el porcentaje solicitado es un derecho legítimo derivado de la venta de la empresa durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En la privatización de otras paraestatales el gobierno entregó a los trabajadores el 5 por ciento de lo que recibió por la venta de dichas empresas. En el caso de Altos Hornos de México no ocurrió así.

Buscan unificar criterios

Durante la reunión, los representantes de cada grupo expusieron sus inquietudes, enfatizando la necesidad de estructurar una petición bien fundamentada y consensuada.

Los cinco grupos acordaron colaborar para fortalecer su solicitud, con la esperanza de que esta acción conjunta agilice el proceso y obtengan una respuesta favorable del Gobierno Federal.

Entre los participantes estuvieron Santos Ortiz Alvarado, presidente de la Mesa Directiva de Ex Obreros de Coahuila de Frontera; Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo, presidente de Ex Obreros Coahuila A.C.; Rodolfo Carrizales Becerra, líder del Grupo Sacramento de Lamadrid y Monclova; Lauro Marín Castillo, representante de Ex Obreros de Castaños; y Juan José Mona Castro, de Monclova y Arteaga.

Cada uno refrendó su compromiso de continuar con las gestiones legales y políticas para lograr la compensación.

Entregarán petición al Ejecutivo

Una vez unificada la solicitud, será entregada formalmente al Ejecutivo Federal. Luis Sánchez Chávez confirmó que la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca, ya tiene conocimiento del tema, lo que podría facilitar las gestiones y dar mayor visibilidad a la demanda de los ex trabajadores.

Los representantes confían en que la integración de los cinco grupos fortalecerá su posición y brindará mayores posibilidades de obtener una resolución favorable.

La exigencia del 5 por ciento se basa en la venta de AHMSA, realizada como parte del programa de privatizaciones de empresas paraestatales que el gobierno de Salinas de Gortari impulsó en 1991.

Los líderes de los ex obreros, aseguraron que mantendrán la presión para alcanzar una respuesta oficial que sea positiva. Señalan que el pago a los ex trabajadores es por justicia social.