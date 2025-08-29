EU reduciría la estadía con la Visa americana: ¿Cuánto tiempo tendrían los mexicanos?

El Gobierno de Estados Unidos planea imponer límites más estrictos a la duración de los visados para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas. Así lo establece la versión preliminar de una norma presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.

Según el documento al que tuvo acceso EFE, la propuesta fija un máximo de cuatro años para los titulares de visa F (estudiantes) y J (intercambio cultural), salvo que su programa sea más corto. Para periodistas con visa I, la estancia inicial no podrá exceder los 240 días.

VER TAMBIÉN Estados Unidos podría negarte la Visa americana de por vida si incurres en esta práctica

¡No te arriesgues! Esta es la mala práctica en la que no debes caer para evitar que te nieguen la visa americana de por vida.

Una vez alcanzado este límite, quienes cuenten con visas F y J deberán solicitar una extensión, permitiendo al Gobierno un control más estricto sobre su permanencia. En el caso de los periodistas, podrán seguir trabajando para la misma empresa mientras se procesa la prórroga.

La iniciativa también contempla que los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de estudios mientras estén bajo este visado y tendrán solo 30 días para abandonar el país tras concluir su formación, en lugar de los 60 actuales. Para quienes asistan a programas de inglés, la estancia máxima será de 24 meses.

Entre las excepciones, se establece que periodistas provenientes de China solo podrán permanecer 90 días inicialmente, bajo condiciones más estrictas para cualquier extensión.

El DHS calcula que durante los próximos diez años esta medida implicará costos adicionales tanto para solicitantes como para instituciones educativas y programas de intercambio, estimados entre 390,3 y 392,4 millones de dólares anuales.

VER TAMBIÉN ¿Por qué Estados Unidos te puede retirar la visa?

Departamento de Estado señaló en marzo pasado que el 'cribado' de las visas no se detiene una vez que fue emitida

La propuesta se someterá a un periodo de revisión de 30 días antes de avanzar en el proceso legislativo.

En 2020, la Administración Trump presentó una iniciativa similar que no prosperó. Ahora, el Gobierno de Trump impulsa también una revisión de más de 55 millones de visas activas para detectar posibles violaciones que puedan derivar en revocaciones o deportaciones.