Estrenarán documental de Billy Joel en Max ¿Cuándo puedes verlo?

El documental original de HBO, Billy Joel: And So IT Goes, dirigido por las ganadoras del Emmy, Susan Lacy (Jane Fonda in Five Acts, Spielberg) y Jessica Levin (The Janes, Jane Fonda in Five Acts), se estrenará este verano en HBO y estará también disponible en Max.

Dividido en dos partes, la producción ofrecerá una mirada inédita sobre la vida y la trayectoria musical de Billy Joel, explorando las emociones, pérdidas y desafíos personales que inspiraron sus canciones.

Con acceso exclusivo a presentaciones inéditas, grabaciones caseras y fotografías personales, además de entrevistas profundas e íntimas, el documental revelará la historia detrás de uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.

De acuerdo con un comunicado, Billy Joel: And So IT Goes promete emocionar tanto a los fanáticos que ya conocen su trayectoria como a aquellos que están apenas descubriendo el legado del músico.

“Para quienes creen conocer la historia de Billy Joel, así como para aquellos que no están tan familiarizados, este documental traerá sorpresas y revelaciones”, afirma Susan Lacy, directora y productora del filme en un comunicado.

“Me sorprendió descubrir lo autobiográficas que son sus canciones y lo compleja que es su historia. Estamos agradecidos con Billy por confiar en nosotros para compartir su viaje, permitiéndonos contar su historia de la manera más auténtica posible, abordando aspectos que nunca antes se habían explorado”, añade.

Billy Joel: And So IT Goes es una producción de HBO Documentary Films, en colaboración con Pentimento Production, Hazy Mills Productions y Playtone Productions.

La producción también cuenta con Emma Pildes como productora y con la edición de Kris Liem, James Pilott y Steven Ross. Por parte de HBO, los productores ejecutivos son Nancy Abraham, Lisa Heller y Sara Rodriguez.