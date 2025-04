Estamos en proceso de reestructuración: Aleco

- Sin opciones de poder buscar el título del Clausura 2025 en la Liga MX, el presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Kalb dejó en claro que está comprometido con la región, su equipo y la afición.

Y es que Aleco tomó la palabra antes del inicio de la presentación del Guerretón, ante los medios de comunicación, misma que fue transmitida en vivo a través de las diferentes plataformas digitales del club.

Indicó en primera instancia, que el año pasado, realizaron una inversión muy grande en refuerzos, pero los resultados no los han acompañado.

"No hemos logrado construir una base sólida, pero estamos en pleno proceso de reconstrucción", acotó.

Habló fuerte y dijo: "El que no está en la afinidad de detalle, el que no está comprometido con lo que estamos trabajando, no va a formar parte de la institución".

Dejó en claro que están reconstruyendo desde adentro, por lo que hoy en día necesitan fortalecer las bases que les van a dar un futuro estable.

"En lo personal, estoy completamente comprometido con la región. Sé que esto es un proceso y toma tiempo", agregando que Roma no se construyó en un día, por lo que lo van a lograrlo juntos.

"El plantel que construiremos será muy, muy sólido. Yo sí creo que hay talento. Con el plantel que tenemos no se han dado los resultados con el cuerpo técnico. Hemos construido una muy buena relación y estamos todavía trabajando para seguir construyendo hacia adelante".