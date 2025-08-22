Escuela Municipal de Danza Contemporánea presenta su nueva oferta académica

En el marco del nuevo ciclo escolar 2025-2026 que iniciará el próximo lunes 25 de agosto, la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón (ESDACONT) dio a conocer las actualizaciones de su oferta educativa que, además de la licenciatura en Danza Contemporánea, contemplará talleres, cursos y conferencias en otras disciplinas dancísticas como el ballet, la danza aérea, el yoga, etcétera.

Para ello se ofreció una rueda de prensa durante la mañana de este jueves en las instalaciones de la ESDACONT. En la mesa estuvieron presentes Berenice Ovalle, coordinadora de Asuntos Generales y docente de la ESDACONT; Daniel Maldonado, docente de la ESDACONT; David Boardman, coordinador de Planeación Estratégica de la ESDACONT y Sara Ovalle, subdirectora académica de la ESDACONT.

Cabe señalar que la licenciatura ofrecida por la ESDACONT tiene bases de colaboración 0008 y CTT5SSU0021R y está avalada por la Secretaría de Educación (SEDU) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), siendo la única en La Laguna que cuenta con esta acreditación. Su misión consiste en “formar bailarines profesionales, capacitados y solventes para el desempeño y el ejercicio técnico como sensible de la danza contemporánea”.

Para el grupo de nuevo ingreso del próximo ciclo escolar, según confirmó la subdirectora Sara Ovalle, se han inscrito 18 alumnos.

NUEVA OFERTA

En primera instancia, se indicó una modificación al horario de la licenciatura, el cual ahora será matutino de 08:00 a 14:00 horas, ya que por las tardes se atenderán los nuevos cursos de la oferta educativa.

Debido a que la licenciatura en Danza contemporánea cuenta con un corpus teórico, se propuso abrir sus materias para ser tomadas de manera individual por cualquier interesado. Estas tienen un costo de $150 mensuales cada una o $200 mensuales si se toman dos materias.

La oferta comprende Yoga con Alam Sarmiento (lunes y viernes de 08:00 a 09:30 horas), Danza contemporánea con Gustavo García (martes y jueves de 11:30 a 13:00 horas), Historia del arte y la cultura con Linda Haro (miércoles de 11:30 a 13:30 horas), Anatomía y nutrición con Huguette Quintero (jueves de 09:30 a 11:30 horas), Literatura con Daniel Maldonado (viernes de 11:30 a 13:30 horas), Historia y apreciación de la danza con Berenice Ovalle (de 08:00 a 09:30 horas) y Metodología de la investigación con Germán Cravioto (miércoles de 08:00 a 09:30 horas).

Respecto a los talleres libres, abiertos a todo público, estos iniciarán el lunes 1 de septiembre. Algunos serán gratuitos y otros tendrán costo directo con los maestros. Se dispone Ballet para niños con Valeria Torres (lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 horas), Danza aérea con Edén Navejas (martes, jueves y sábados de 17:00 a 18:30 horas), Danza contemporánea con Sara Ovalle (martes y jueves de 19:00 a 18:30 horas), Acondicionamiento físico con Francisco Montoya (16:00 a 19:00 horas) y Ballet para adultos con Alexis Ortiz (sábados de 16:30 a 18:00 horas).

Además se contempla un ciclo de cine todos los miércoles de septiembre a las 19:00 con Luis Solares, el ciclo de conferencias Grandes artistas de la historia todos dos los jueves de octubre con Linda Haro y el Café literario todos los miércoles de noviembre a las 19:00 horas con Daniel Maldonado.

Cabe señalar que la sede de la ESDACONT permanecerá en las instalaciones de la calle Zaragoza hasta que el Centro Cultural del Norte sea habilitado para albergar a la institución, para lo cual todavía no existe una fecha precisa.

Para mayores informes se disponen las redes sociales del IMCE y de la ESDACONT, así como el teléfono 871 4 34 20 72.