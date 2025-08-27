Cultura Música Literatura Cultura

Cultura

Escritor Vicente Alfonso presenta su novela 'La noche de las reinas' en Torreón

Escritor Vicente Alfonso presenta su novela 'La noche de las reinas' en Torreón

Escritor Vicente Alfonso presenta su novela 'La noche de las reinas' en Torreón

SAUL RODRÍGUEZ

La antigua bóveda del Banco de México, donde ahora se ha instalado el Museo de la Moneda, atestiguó la presentación de la novela La noche de las reinas (Alfaguara, 2025), del laureado escritor lagunero Vicente Alfonso (Torreón, 1977). En medio de todo un patrimonio numismático, acompañaron la periodista Adriana Vargas y el también escritor Óscar Bonilla.

Fue en punto de las 19:00 horas de ayer martes cuando dio inicio el evento, en una organización gestada por la Coordinación de Literatura del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

Adriana Vargas tomó el micrófono en primera instancia. Habló de la carrera del autor, la cual calificó de resistencia. Aplaudió que se escriba sobre el norte de México. Y aunque la novela se ambienta en 1978, las temáticas abordadas en ella no pierden vigencia.

En segundo turno, Óscar Bonilla leyó parte de su reseña publicada recientemente en la revista Siglo Nuevo: “Una reina de belleza sudafricana busca su próxima corona, un periodista putañero va tras los pasos de su nueva crónica, un gobernador corrupto sigue el rastro de su siguiente presa y una guerrillera adolescente se empeña en dar caza a su violador… Todas estas historias, paralelas, pero en curso de colisión irremediable, dan forma a La noche de las reinas”.

La narrativa de La noche de las reinas sitúa al lector en Mazatlán, el lunes 24 de julio de 1978, durante la final del concurso internacional de belleza Miss Universo. De pronto, el disparo de un arma al interior del teatro parece convertir la fiesta en tragedia: han atentado sobre la figura corrupta del gobernador Román Higareda e indudablemente habrá consecuencias. Afuera, las manifestaciones se elevan ante el descontento social y un periodista se encuentra en busca de la mejor historia que pueda coronarlo.


REFLEXIONES LITERARIAS


En tercera instancia, tocó turno al autor de expresarse en palabras. No obstante, su intervención no se limitó al contenido de su novela, sino que emitió una serie de reflexiones sobre el papel y la situación de la literatura en La Laguna; las oportunidades, los obstáculos, la ausencia de una facultad de letras donde los futuros escritores puedan formarse.


“Suele pensarse que la literatura es mero pasatiempo y va mucho más allá”.


Vicente Alfonso terminó su novela hace cuatro años. La guardó en un cajón para que reposara. Hoy el texto ha visto la luz en un mundo donde los discursos supremacistas, racistas y machistas han retornado. El autor nota un movimiento cíclico. Siempre se enfrentan los mismos problemas, pero con algunas variaciones.


“¿Cuál fue el punto de partida de la novela? Un primer momento importante tiene que ver con que, como familia, nos trasladamos a vivir en 1978 a Mazatlán. Vivir en Mazatlán en 1978 significa estar expuesto a ciertas historias narrativas y estímulos que aún hoy se recuerdan. Además, en ese año, México fue efectivamente sede de un concurso internacional de belleza”.


Si bien, La noche de las reinas se ambienta en los años setenta del siglo pasado, aborda temas muy vigentes hoy en día: la corrupción, la violencia, el machismo, el racismo y el abuso de poder. En la realidad y la ficción, todo es político y no hay manera de escapar de ello.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Cultura

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Vicente Alfonso Torreón literatura Escritor Cultura

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Cultura
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Escritor Vicente Alfonso presenta su novela 'La noche de las reinas' en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409465

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx