Entregan nuevo pozo de agua potable en Villa Nazareno, Lerdo

El Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal y el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, entregaron la obra de un nuevo pozo de agua potable en Villa Nazareno; una acción que beneficia directamente a 11 mil 500 familias.

La obra costó casi 16 millones de pesos y se ejecutó con recursos estatales y municipales, es decir, de manera conjunta.

Anteriormente el ayuntamiento de Lerdo estaba gastando 800 mil pesos mensuales en mandar pipas a ese sector "ya que no había agua, no es que la tandearan, es que no había agua y esto viene a cambiar la vida de las personas", dijo el gobernador de Durango.

Debido al aforo del pozo se garantiza el servicio de agua no solamente Nazareno sino otras comunidades las 24 horas del día "y si Dios lo permite puedan tener agua para muchísimos años porque además el pozo está perforado a más de 700 metros, entonces la verdad es que fue una gran obra que pudimos hacer", dijo Villegas Villarreal, quien aseguró que con este tipo de obras "Lerdo renace" para luego poner en marcho junto con el alcalde el funcionamiento del nuevo pozo.

El Mandatario resaltó el trabajo en unidad con el presidente municipal para realizar este tipo de obras que no se ven, pero que permitirán que en los hogares se cuente por fin con el vital líquido.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que con este cuarto pozo que abastece a la Villa de Nazareno, a su vez, beneficiará a varias comunidades como La Campana y Pancho Villa, por lo que se convierte en un gran legado, gracias al apoyo del Gobernador.

Martínez Cabrera destacó la importancia de esta obra como una respuesta a las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

"Les agradecemos a Esteban y Homero por esta gran obra", mencionó el presidente de la localidad y beneficiario, Julio César Martínez, y afirmó: "Este logro es un momento histórico para las comunidades aledañas".

La diputada local, Susy Torrecillas, aseguró que "hacer equipo rinde frutos y la unión brinda resultados".

El titular de la Secretaría del Bienestar Social (Sebised), David Payan Guerrero recordó que fue hace ocho meses que visitaron la primaria de esta comunidad y se platicó de la falta de agua con el alcalde y posteriormente, por indicaciones del Gobernador, fue posible resolver un tema crónico; "gracias a esta inversión conjunta, hoy Nazareno tiene garantizado el vital líquido", afirmó.

El pozo de agua lleva una inversión de 15.4 millones de pesos y cuenta con equipamiento, una subestación eléctrica, línea de conducción para agua potable. Tiene un aforo de 40 litros de agua por segundo.