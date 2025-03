ENSAYO SOBRE LA CULTURA

Gobernantes y

gobernados III

El Renacimiento es un parteaguas en la historia del mundo. Pasan varias cosas. En primer lugar, la reforma; el derecho y la libertad de pensar por uno mismo; aunque, en realidad, no fue tan cierto y hubo de pasar tiempo para hacerse realidad. En segundo lugar, la ampliación da lugar, se comienza a desarrollar el pensamiento científico. Podríamos seguir enumerando: se establecen imperios en África, Asia y América. A las compañías comerciales se les da poder político y militar. Se piensa que Europa es la culta y los demás son países atrasados que tienen que ser civilizados y evangelizados. Las nuevas religiones no son diferentes a la católica. En Estados Unidos masacran a los indígenas. Lo importante son los metales o cualquier otra riqueza que deje ganancias.

A los reyes les interesa la guerra para demostrar superioridad. Salir a conquistar a lo tonto, como Alejandro, si tener una finalidad política, social, humanística o positiva. El hecho era demostrar fuerza. El pueblo no importaba.

Sigue la lucha entre el poder del rey y el del papa; con la salvedad de que las religiones proliferaron. Ya no es una. A algunos, el saco les queda grande y prefieren huir a un convento, como Carlos V.

Los países europeos se van conformando. Lograrán su unidad hasta el siglo XIX o XX como Alemania.

Las ideas liberales florecieron en el XVIII. Los pueblos se independizan, como los Estados Unidos. Se proclaman los derechos del hombre. Se da la revolución francesa y se le corta la cabeza al rey.

En América los países van a independizarse. Ahora el problema será quien gobierna y cómo lo hace. En el siglo XIX es inestable por lo mismo. No encuentran la forma ni el modo. Napoleón parece ser un atraso. Europa va a la deriva, y América sin rey cae en las dictaduras que son monarquías disfrazadas.

Comienza el juego del quítate tú para ponerme yo, dos corrientes de pensamiento: liberales y conservadores.

Se escribirán las constituciones, remedo de la americana y la francesa. Se establecerán las repúblicas.

Parece fácil: tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El segundo tiene la gran representación del pueblo. En el papel parece muy bonito, en la realidad es otra cosa. Los intereses surgen, el dinero y el poder son canijos; y como sucedió en Roma, lo que se representa son los intereses de las élites en el poder. Si el pueblo ya no calla y obedece, sí debe conformarse con las migajas.

Entonces vienen a surgir más revoluciones sin resultados sorprendentes. Surgen nuevos pensadores e ideas, construyendo otro tipo de utopías. Se ponen en práctica y algunas veces sale peor el remedio que la enfermedad.

El hombre común y corriente, el pueblo, el proletariado, el campesino, aquellos que solo aspiran a un vivir bien, andan de un lado a otro sin encontrar la tranquilidad. Tal vez por ello muchos se aferran a seguir creyendo que lo mejor vendrá después de la muerte y se ponen a expensas de todo ese mercado de iglesias que existe ahora. O a lo mejor, son aquellos que se entregan a las utopías sociales que en la actualidad están de moda, donde te van a dar lo que te tienen que dar. La tercera es aceptar que el hombre siempre ha sido un animal; lo que vale es la fuerza, la imposición, la ley del más fuerte, muéranse mil para que viva uno. Trump es esa cúspide.

A lo que gobiernan les valen poco los gobernados. No son personas, son masas. No son individualidades, son instrumentos. Se han encontrado muchos modos de apacentar a los corderos. Dependemos de la idea del buen pastor. ¿Dónde está? Lo que nadie es capaz de ver es que si la sociedad no resuelve sus problemas, todo mundo sufre.

Entonces hay que comenzar por uno mismo, su familia, su barrio y de ahí en adelante. De arriba no va a venir nada, y de los hombres, al parecer, tampoco. ¿Qué es lo que va a venir de ti y de mí?

Piensa.