Eligen a morenista Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado

El dirigente nacional del PRI, 'Alito' Moreno, criticó que su bancada hubiera apoyado a Fernández Noroña en su postulación a la presidencia

Este viernes, el Senado convocó a la elección de los legisladores que integrarán la Mesa Directiva en el segundo año de la LXVI Legislatura. 

La Mesa Directiva está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, quienes son electos por mayoría absoluta de los presentes y en votación por cédula. 

El órgano directivo del Senado permanece en ejercicio por un año legislativo y sus integrantes pueden ser reelectos. Ayer, Morena propuso a la senadora Laura Itzel Castillo como la virtual candidata a sustituir al hasta ahora presidente Gerardo Fernández Noroña. 

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este viernes, el dirigente nacional del PRI, 'Alito' Moreno, criticó que su bancada hubiera apoyado a Fernández Noroña en su postulación a la presidencia, dando un aval unánime.

En la votación de esta tarde, se presentaron 106 sobres, mientras 22 de ellos quedaron bajo resguardo de la secretaría. 


 La planilla ganadora con 101 votos fue para la integrada por:


Presidencia 


- Laura Itzel Castillo Juárez (Morena)


Vicepresidencia


- Verónica Nohemí Camino Farjat (Morena)


- Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez (PAN)


- Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM)


Secretaría


- Sandra Simey Olvera Bautista (Morena)


- Mariela Gutiérrez Escalante (Morena)


- Claudia Edith Anaya Mota (PRI)


- Lizeth Sánchez García (PT)


- Jasmine María Bugarín Rodríguez (PVEM)


- María Martina Kantun Can (Morena)


- Gustavo Sánchez Vázquez  (PAN)


- Néstor Camarillo Medina (MC)


Mesa Directiva del primer año legislativo


Presidencia


- Gerardo Fernández Noroña (Morena)


Vicepresidencia 


- Imelda Castro Castro (Morena)


- Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI)


- Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM)


Secretaría


- Verónica Noemí Camino Farjat (Morena)


- Jasmine María Bugarín (PVEM)


- Luis Donaldo Colosio Riojas (MC)


- Lizeth Sánchez García (PT)


- Julieta Ramírez Padilla (Morena)


- Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN)


- Claudia Edith Anaya Mota (PRI)



