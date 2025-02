Soberanía no se negocia: Sheinbaum al anunciar reformas contra intervenciones extranjeras

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. La acompañan directivos de Netflix, quienes declararon que Netflix invertirá mil millones de dólares para la producción de series y películas en México durante los próximos cuatro años.

El CEO de Netflix, Ted Sarandos, anunció una colaboración con Estudios Churubusco.

Declaración de cárteles como terroristas

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la declaración unilateral por el gobierno de Estados Unidos de declarar a varios cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

“Más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de que evidentemente evitamos para el tráfico de las drogas sintéticas”.

Sheinbaum aseguró que la soberanía no se negocia y no puede ser una oportunidad para invadir a México, por lo que solo habrá colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión.

La presidenta Sheinbaum anunció reformas constitucionales a los artículos 40 sobre soberanía nacional y al 19 referente a delitos de prisión preventiva.

La incorporación plantea que el “pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

La reforma en materia de prisión preventiva contempla que:

“A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Soberanía no se negocia: Sheinbaum al anunciar reformas contra intervenciones extranjeras