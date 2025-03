En Piedras Negras cierran semana con 24 casos activos en 15 instituciones

Julio Garibaldi Zapatero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dio a conocer que al cierre de la semana de actividades educativas, suman 24 los casos activos de varicela que se reportaron en un total de 15 instituciones educativas de esta ciudad fronteriza.

Cabe recordar que fue durante el pasado mes de febrero que la cifra de casos activos llegó supero la cifra de 140, generándose diversas acciones como la implementación de filtros de salud, el primero que corresponde a los padres de familia, el segundo en la entrada de las escuelas y el tercero en las aulas de clases.

El funcionario estatal señaló que continúan con la preparación de las acciones para llevar a cabo la intensificación en la campaña de vacunación para completar los esquemas básicos en las instituciones educativas; lo cual se realizará de forma coordinada con el IMSS e ISSSTE.

"Para no invadir las áreas geográficas que les corresponden y no vacunar doble a los niños, poque las vacunas tienen sus indicaciones, por eso en la cartilla ustedes ven que en tal fecha una vacuna, luego al año otra y no se pueden juntar equis tipo de vacunas", explicó el funcionario estatal.